Pappa har betalt 500 millioner for at Lance (18) skal få sjansen blant verdens beste

(Dagbladet): Når starten går for Australia Grand Prix og 2017-sesongen av Formel 1-sirkuset den 26. mars neste år, vil Lance Stroll bli den nest yngste Formel 1-kjøreren noensinne.

Med sine 18 år og 148 dager vil han bare ha Max Verstappen foran seg på lista, og det er knyttet stor spenning til hvordan unggutten, som var tre dager gammel da Mika Hakkinen vant VM-tittelen i 1998, vil prestere. Det skriver britiske The Telegraph.

Ikke bare på grunn av hans unge alder, men også på grunn av veien som har ført ham til verdens raskeste idrett.

Lever drømmen

For Lance kan langt på vei takke sin pappa, styrtrike Lawrence Stroll, for at han nå får muligheten.

Prislappen på eventyret, som har involvert testkjøringer for sønnen, førsteklasses utstyr til laget Williams og mye annet, kommer ifølge Ekstra Bladet på i overkant av 500 millioner kroner.

Ikke uventet var de store summene og pappas bidrag tema da unge Stroll møtte pressen i Abu Dhabi i høst.

- Det fungerer på én av to måter. Man har behov for en sponsor eller et familiemedlem som hjelper deg fra du er åtte år gammel til du er gammel nok til å kjøre i Formel 1 - forutsatt at du når så langt. Uten det hadde jeg ikke vært i stand til å flytte fra Canada til Europa for å oppfylle drømmen min. Penger kan ikke kjøpe deg seire, men det kan kjøpe deg muligheter, sier han til den danske avisa.

Ikke presset

Lawrence Stroll har bygd seg opp en betydelig formue gjennom salg av luksusvarer fra merkene Pierre Cardin, Ralph Lauren og Tommy Hilfiger, og skal ha så mye som 20 milliarder kroner på bok.

Lance forteller at selv om faren har vært en stor motivasjon, har han aldri følt seg presset av den noe eldre motorsportentusiasten.

- Uten noen som inspirerer deg og lar deg seg alle løpene som barn, faller du ikke for sporten. Faren min nyter racing, han har selv kjørt løp og har en lidenskap for biler, sier Stroll.

- Det blir feil å si at han har presset meg. Dersom jeg ikke hadde hatt lyst til å kjøre, hadde han aldri tvunget meg til å gjøre det. Når alt kommer til alt er det mitt eget valg.