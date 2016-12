Per-Egil Flo blir utenlandsproff

(Dagbladet): Moldes venstreback Per-Egil Flo forlater Norge. 27-åringen har signert en 2,5-årskontrakt med den tsjekkiske toppklubben Slavia Praha. Det bekrefter den tsjekkiske klubben på sin hjemmeside.

- Vi er glade for at Per-Egil er blitt en del av laget vårt. Vi var på utkikk etter en venstreback, og vi mener vi har valgt en av aller høyeste kvalitet, sier Slavia Praha-sjef Martin Krob til klubbens nettside.

- Flere klubber var interessert

Kontrakten med Molde utløper ved nyttår, og Flo har ikke lagt skjul på at han var klar for nye oppgaver. Tidligere i år sa han til Rbnett at han anså dette som «trolig den eneste muligheten jeg får til å reise ut».

- Spilleren hadde en rekke friere over hele Europa, så vi er fornøyd med at han til slutt valgte oss, sier Krob videre og takker samtidig Molde.

Den polske storklubben Legia Warsawa skal også ha vært interessert i å skrive kontrakt med nordmannen, ifølge NTB.

- En stor klubb

Venstrebacken har spilt for Molde siden 2013. 27-åringen med fire landskamper for Norge, har tidligere spilt for Stryn og Sogndal.

- Slavia er en stor klubb med en stor historie, og selv om jeg hadde andre tilbud, valgte jeg Slavia. Jeg tror vi kommer til å passe bra sammen, sier Flo.

Nordmannens nye klubb spiller på Eden Arena med en kapasitet på 21 000 tilskuere i Tsjekkias hovedstad Praha. Klubben markerte seg sist i Europa i 2006, da de nådde semifinalen i UEFA-cupen. Året etter kvalifiserte de seg for gruppespillet i Champions League.