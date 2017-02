Perfekt hoppvertinne? Gutter går ikke med kåper

VÅRENS nyvinning «Raw Air» blir et flott forsøk på å få enda mer løft i norsk hoppsport. Midt i mars lanseres denne hoppturneringen med renn i Oslo (Holmenkollen), Lillehammer (Lysgårdsbakken) og Trondheim (Granåsen) før alt avgjøres med skiflyvning over vakre Vikersund.

Med hele 16 tellende hopp har satsingen fått et spennende opplegg. Lykkes arrangørene i denne første utgaven av konkurransen, kan også vi i Norge få se smittende glade folkefester slik hopping nå er etablert som den mest populære vinteridretten over store deler av Europa.

Desto viktigere er det å være konsentrert i satsøyeblikket. Der glipper det overraskende i ellers jordnære Vikersund. For i den bygda søker arrangørene nå etter vertinner som er positive, løsnings -og serviceorienterte.

JA, du leste riktig:

Vikersund vil ha vertinner. Bare vertinner.

Det driftige lokale hoppmiljøet som for mange år siden kjempet i front for å få med jenter aktivt i sporten og ba dem med som prøvehoppere i skiflyvning, vil nå ikke ha gutter som hoppverter. Arrangørene har noen snerte gamle sponsorklær som de har tenkt å bruke, og synes det blir best slik:

- Jeg tror ikke det er noen gutter som vil gå i kåpene, forklarer Marianne Stensland til Bygdeposten, og er visstnok ikke redd for noen reaksjon fra Likestillingsombudet.

Hun er ansvarlig for vertinnetjenesten, og gikk forleden ut i lokalavisa med en oppfordring til frivillige om å melde seg. Da manglet det fortsatt et par jenter.

Men mest mangler det en forståelse om hvilket samfunn hopparrangørene skal begeistre med den fine idretten sin.

NORSK hoppsport har slitt for lenge akkurat med det. Anette Sagen er fortsatt bare 31 år, men har likevel rukket å bli stående som pioneren i kampen for at jenter skal få hoppe like mye som gutta. Det forteller om en pent sagt noe forsinket likestilling.

Det avgjørende slaget i denne kampen stod nettopp i Vikersund i 2004 da arrangørene ba jentene om å være med som prøvehoppere, bare for å oppleve at internasjonale skiledere gjennom flere dager forsøkte å stoppe forsøket.

Det endte med et press fra rikspolitikere og medier som gjorde at Vikersund-arrangørene fikk viljen sin. Så svevde Anette Sagen ned til 174,5 meter og avsluttet på elegant vis diskusjonen om hvem som egnet seg for denne sporten.

DEN gamle storhopperen Torbjørn Yggeseth ble utad stående igjen som selve mørkemannen etter denne krangelen. Den karakteristikken var ikke fortjent. De som dengang jobbet for å få jentene til å hoppe i Vikersund, opplevde at Yggeseth egentlig støttet dem. Motstanden kom fra annet hold i skisporten, og hadde ulike årsaker. Til slutt måtte Torbjørn Yggeseth som sjef for hopp i det internasjonale Skiforbundet (FIS), ta belastningen for den konservative fløyen i miljøet.

I den konflikten er det materiale for skihistorikere, men selve sporten beveget seg raskt videre. Da gutta noen år seinere forsøkte å rappe det første hoppet i den nye Holmenkollbakken, ble episoden bare stående igjen som en meningsløs krampetrekning blottet for provoserende kraft:

Hopp var forlengst blitt for alle.

Det er jo derfor Maren Lundby om et par uker er sportens sikreste norske medaljekandidat i VM.

SÅNN betyr det ikke noe om du har lyst til å gå med kåpe eller jobbe som frivillig skivert når «Raw Air» kommer til bygda og det igjen blir folkefest i Vikersund.

Det som teller i norsk idrett er at alle; uansett kjønn eller hva det måtte være der under kåpen, får akkurat de samme sjansene til å være med.