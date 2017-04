Politiet etterforsker Dortmund-angrep som drapsforsøk: - Vi er alle i sjokk

(Dagbladet): Eksplosjonene før Borussia Dortmunds møte med Monaco i Champions League ryster en hel verden.

Og jakten på de skyldige pågår fortsatt, etter at minst to personer ble skadd: Dortmund-spiller Marc Bartra og en politibetjent.

- Vi etterforsker dette som drapsforsøk, sier statsadvokat Sandra Lücke ifølge tysk presse.

Det pågår en intens politijakt på den eller de som detonerte tre sprengladninger utenfor spillerbussen til fotballaget Borussia Dortmund. Ifølge tyske Bild skjedde angrepet klokka 19.16 lokal tid.

Eksplosjonene, som beskrives som «et målrettet angrep» mot det tyske fotballaget av en politisjef i byen, skaket opp en hel fotballverden i forbindelse med tirsdagens planlagte mesterligakamp mot franske Monaco. Kampen ble utsagn i ett døgn.

Spillerne i sjokk

Borussia Dortmund-kaptein Marcel Schmelzer forteller at de i kveld går på banen for den skadde Dortmund-spilleren Marc Bartra.

Noen timer etter angrepet ble spanjolen operert for et brudd i håndleddet. I tillegg fikk han påvist flere fremmedlegemer i armen.

- Vi er alle i sjokk, og våre tanker er hos Marc. Vi håper at han kommer seg raskt på beina, sier kaptein Schmelzer til klubbens nettsider., ifølge NTB.

Forsvarsspiller Bartra ble truffet av glass-splinter da en rekke vinduer ble blåst ut i eksplosjonen i forkant av tirsdagens mesterligakvartfinale mot Monaco. .

- Den rådende stemningen i troppen synes å være at «nå spiller vi denne kampen for Marc», sier Schmelzer.

Også en politimann er bekreftet skadd etter at sprengladninger gikk av utenfor spillerbussen.

Fant brev

Etterforskningen vil bli fokusert rundt et brev der noen påtar seg ansvaret for aksjonen nær Dortmund-lagets spillerhotell. Brevet ble funnet ikke langt unna der eksplosjonene fant sted, ifølge NTB.

– Brevskriveren påtar seg ansvaret for det som skjedde, opplyste Sandra Lücke sent tirsdag kveld.

Hun understreket samtidig at man fortsatt jobbet for å få stadfestet at brevet er ekte.

Usikkert motiv

Tyske myndigheter har inntil videre latt være å omtale tirsdagens episode som et terrorangrep. Fra offisielt hold understrekes det at det er for tidlig å fastslå hva som kan være motivet.

Men Tyskland har vært i høy beredskap i kjølvannet av flere voldelige angrep i fjor, der iblant terrorangrepet mot julemarkedet i Berlin. Der mistet 12 mennesker livet.

Tirsdagens eksplosjoner oppsto kun halvannen time før kampstart i mesterligaoppgjøret mellom Borussia Dortmund og Monaco. Spillerbussen med hjemmelagets spillere var på vei til arenaen der kampen skulle spilles.

Like etter at bussen hadde forlatt spillerhotellet i sentrum av byen kunne flere høye smell høres. Den spanske landslagsspilleren Marc Bartra pådro seg skader i eksplosjonen da han ble truffet av glass-splinter fra en knust vindusrute.

Store skader

– Vi antar at dette var et målrettet angrep mot Dortmund som fotballklubb, sa den tyske politisjefen Gregor Lange da han møtte pressen sent tirsdag kveld.

Spillerbussen ble påført store skader i angrepet. En rekke vinduer ble blåst ut, og bussen hadde tydelige brannskader på den ene siden.

Den tyske storavisen Bild siterer anonyme kilder på at politiet nå jakter på en bil gjerningsmennene kan ha kommet seg unna i.

De første undersøkelsene skal tyde på at sprengladningene kan ha vært gjemt bak en hekk ved en parkeringsplass. Da Dortmund-bussen passerte forbi ble de detonert.

Det er ventet ekstra sikkerhetsoppbud i forbindelse med at den utsatte kampen skal spilles onsdag kveld.