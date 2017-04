(Dagbladet): Det føderale kriminalpolitiet (Bundeskriminalamt (BKA)) møtte i formiddag pressen for å gi den siste informasjonen rundt angrepet på Borussia Dortmunds lagbuss i går kveld.

- Vi behandler dette som et terrorangrep. To mistenkte personer er identifisert. Leilighetene deres er gjennomsøkt, og inntil videre er én person pågrepet, sier pressetalsperson Frauke Köhler, ifølge Deutsche Welle.

BKA forteller at de to har tilknytning til islamistmiljøer, men slår fortsatt lite fast om et eventuelt motiv.

Bomber med metallbiter

Politiet fortsetter imidlertid undersøkelsene av tre brev funnet på åstedet, som tar ansvar for angrepet.



Ett «antyder mulig islamistisk motiv». I et annet kreves det blant annet at Tyskland skal kalle hjem sine Tornado jagerfly fra Syria, samt stenge den amerikanske flybasen Ramstein nær Kaiserslautern.

- Eksplosivene var utrustet med metallbiter. Ett av fragmentene satt fast i nakkestøtten på et av setene. Vi kan være glade for at det ikke gikk verre, sier politiet videre.

Ifølge BKA var sprengstoffet som ble brukt kraftig nok til å ramme et område på 100 meter.

Merkel: - Avskyelig

Innenriksminister i Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, sa tidligere i dag at man undersøker koblinger til flere ulike miljøer, inkludert venstreekstreme, høyreekstreme og islamistiske.

Samtidig har forbundskansler Angela Merkel omtalt angrepet som «en avskyelig handling», forteller hennes talsmann.

Merkel har ifølge Bild vært i kontakt med Borussia-direktør Hans-Joachim Watzke og takket ham, politiet og supporterne for måten de har taklet situasjonen.