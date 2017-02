Positiv Østberg etter god start: - Jeg kan nesten ikke vente

Finske Jari-Matti Latvala var raskest på første fartsprøve i Rally Sverige, mens Mads Østberg er på sjetteplass etter åpningen av VM-rallyet.

Den første prøven i den eneste VM-runden på snø ble avviklet torsdag kveld på en islagt Färjestad travbane i Karlstad.

Østberg, som satser privat og har skiftet fra Citroën DS3 til en Ford Fiesta, var 1,2 sekunder bak finnen på den korte åpningsprøven.

– Ganske vrien prøve. Jeg kan nesten ikke vente med å starte på de neste prøvene i morgen, tvitret Østberg.

Latvala byttet til Toyota etter at Volkswagen valgte å avvikle satsingen på WRC etter forrige sesong. Han slo regjerende verdensmester og VM-leder Sebastian Ogier med 0,9 sekunder. De to var sammen med Andreas Mikkelsen en del av VW-teamet forrige sesong. Nå ratter Ogier en Fiesta for Fords fabrikkteam, men han var bare femte raskest fredag kveld.

Nest best var på prøven var belgieren Thierry Neuville, mens Dani Sordo ble nummer tre og Ott Tänak nummer fire.

Ole Christian Veiby var raskest i sin klasse og kom totalt på 10.-plass, bare 2,4 sekunder bak. Henning Solberg var nummer 12 på åpningsprøven, ytterligere ett sekund bak.

Rally Sweden, som på fredagens dagsetappe også har flere fartsprøver på norske veier, avsluttes søndag.

(NTB)