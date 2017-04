Rangers tapte mot Martinsens Canadiens tross Zucca-scoring

Montreal Canadiens vant den andre sluttspillduellen 4–3 over New York Rangers etter forlengning. En Zuccarello-scoring var ikke nok til å redde Rangers.

Det var Canadiens som kom best ut fra start da de for andre gang på rad tok imot Rangers i sluttspillet i NHL. Jeff Petry sørget for 1–0 etter fire minutters spill. Ti minutter senere utlignet Michael Grabner for gjestene, men ytterligere to minutter senere sørget Paul Byron for at Canadiens fortsatt hadde overtaket.

Midtveis i andre periode utlignet Rick Nash for gjestene fra New York, og fem minutter etter det sørget norske Mats Zuccarello for 3–2 til Rangers. Det så lenge ut til at det kunne bli det avgjørende målet, men helt på tampen fikk Montreal uttelling da de tok ut målvakten og presset på fremover. Da det var 18 sekunder igjen på klokken, utlignet Tomas Plekanec, og kampen gikk til forlengning.

Drøyt 18 minutter på overtid satte Alexander Radulov inn det avgjørende målet for Canadiens.

– Et kappløp

- Dette er et surt tap. De kjørte over oss i tredje periode og i overtid. Vi hadde våre sjanser i dag igjen, men denne gang var det deres tur. Dette er et kappløp til fire seire, sier Zuccarello til Nettavisen etter kampen.

Zucca fikk drøyt 23 minutter på isen denne gangen, mens Canadiens’ norske spiller, Andreas Martinsen, måtte nøye seg med 11. Han er likevel langt mer fornøyd med utfallet.

Hjemmefordel Rangers

- Det var veldig gøy. Det var en jevn kamp og mye fram og tilbake. Det var sykt deilig da vi utlignet rett før kampen egentlig var ferdig. Dette var en viktig seier for oss, sier Martinsen.

Etter den andre kampen i Montreal står det 1–1 i sluttspillsrunden, som spilles som best av sju. Neste gang lagene møtes er på søndag, og da er det Rangers’ tur til å ha hjemmefordel to kamper på rad.

(©NTB)