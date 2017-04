Ranieri tror ikke på ryktene: - Vil ikke sladre

(Dagbladet): Italienske Claudio Ranieri (65) ledet Leicester til et sensasjonelt Premier League-gull forrige sesong. I februar i år fikk han sparken etter en svak sesong i hjemlig serie.

I går kveld dukket Ranieri opp i Sky Sports-studio der han snakket om nedturen.

Flere har spurt seg selv om det var spillerne som sto bak sparkingen av Ranieri og den oppsiktsvekkende svake formen. Etter at Craig Shakespeare tok over, tok en markant bedring i prestasjonene.

Fasiten viser at Leicester har seks strake seiere før helgas tap mot Everton. Ranieri tror derimot ikke på ryktene om at spillerne var involvert i sparkingen.

- Nei, det tror jeg ikke, sier Ranieri til Sky.

Sparkingen var kontroversiell. Noen fotballeksperter slaktet avgjørelsen, mens andre mente det var nødvendig for klubben.

Tro til spillerne

Ranieri innrømmer derimot at det var andre ting som gikk ut over innsatsen til spillerne.

- Et problem kan være at spillerne tidligere tjente mindre og etter (jubelsesongen) tjente de dobbelt, eller tre ganger så mye. Den første sesongen var vi så solide og sterke. Vi åpnet sesongen bra. Da vi kom til sesongoppkjøring etter å ha vinnet tittelen kan du reise verden rundt. Du kan dra til USA og møte de beste lagene i verden for første gang. Situasjonen var helt ny. Jeg kan ikke tro på at spillerne «drepte» meg. Nei, nei, nei, sier Ranieri.

65-åringen, som for ett år siden tok sitt hittil eneste seriegull i karrieren, innrømmer likevel at det var små gnisninger i klubben - uten å nevne konkret hva.

- Jeg hørte noen historier om det. Kanskje disse personene jobbet mer imot da vi tapte kamper denne sesongen. Jeg ønsker ikke å sladre. Jeg er en seriøs mann, jeg er lojal. Det jeg sier, forteller jeg ansikt til ansikt.

Vendepunktet

Ranieri forteller videre at han opplevde at det første møtet med Sevilla i åttedelsfinalen i Champions League var en kamp som snudde trenden. Leicester ble til tider rundspilt, men leverte en god innsats i 2. omgang og fikk med seg et hederlig 1-2-tap fra bortekampen.

Det ble likevel Ranieris siste kamp.

- Jeg mener det var et vendepunkt i Sevilla-kampen. I andre omgang sto alle samlet. Vi kjempet. Jeg visste at andresesongen skulle bli annerledes fordi vi hadde vunnet tittelen. Det er ikke lett å nullstille hjernen. Vi var et lag med Premier League-spillere. Så kom det en eksplosjon. Vi vant serien. Utrolig, sier Ranieri.

Italieneren fikk totalt 81 kamper (36-22-23) som Leicester-manager. Han fikk sparken 23. februar - og da våknet også spillerne.

Etter sparkingen fulgte seks strake seiere og laget klatret bort fra nedrykkskampen.

Laget snudde også og vant i åttedelsfinalene mot Sevilla.

Leicester møter Atletico Madrid på bortebane i den første kvartfinalen i Champions League i morgen.

Premier League: Chelsea 31 24 3 4 65 - 25 75 Tottenham 31 20 8 3 64 - 22 68 Liverpool 32 18 9 5 68 - 40 63 Manchester City 31 18 7 6 60 - 35 61 Manchester United 30 15 12 3 46 - 24 57 Arsenal 30 16 6 8 61 - 39 54 Everton 32 15 9 8 57 - 36 54 West Bromwich 32 12 8 12 39 - 41 44 Southampton 30 11 7 12 37 - 37 40 Watford 31 10 7 14 36 - 52 37 Leicester 31 10 6 15 39 - 51 36 Burnley 32 10 6 16 32 - 44 36 Stoke 32 9 9 14 34 - 47 36 West Ham 32 10 6 16 42 - 57 36 Bournemouth 32 9 8 15 45 - 59 35 Crystal Palace 31 10 4 17 42 - 50 34 Hull 32 8 6 18 33 - 64 30 Swansea 32 8 4 20 37 - 67 28 Middlesbrough 31 4 12 15 22 - 37 24 Sunderland 31 5 5 21 24 - 56 20