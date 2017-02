Rasende keeper signaliserer febrilsk at det er to baller i målet. Likevel blir scoringen godkjent

(FourFourTwo): Se målet fra 1.50 i videoen øverst i artikkelen.

En spesiell hendelse utspilte seg i gårsdagens kamp mellom Olimpia og Motagua i Liga Nacional som er den øverste divisjonen i Honduras.

Motagua gikk mot en 2-1-seier på bortebane da klokka tikket mot 94 minutter. Hjemmelaget beit seg imidlertid fast høyt i banen, og kom etter hvert til en avslutning fra 14 meter som overlistet keeperen til bortelaget.

Like etterpå trillet det en annen ball inn i nettmaskene bak sisteskansen. Det viste seg at en tilskuer hadde løpt ut på banen med en annen ball, som han førte med seg mot mål og skjøt i kassa mens spillet pågikk.

Keeperen til Motagua protesterte kraftig og signaliserte til dommeren at han ble forstyrret da skuddet kom, men protestene førte ikke fram. For pipeblåseren godkjente scoringen, som også ble kampens siste.

Kampen skulle selvfølgelig ha vært stoppet så fort det viste seg at det var to baller på banen, men det ser ikke ut til at noen fikk det med seg. Mannen som invaderte banen, uten trøye på seg, fikk gå uforstyrret fram på bakerste stolpe.

Det er forøvrig Platense som topper ligaen etter fem spilte kamper. Olimpia og Motague er henholdsvis nummer tre og fem.

Følg gjerne FourFourTwo på Facebook.