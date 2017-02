(Dagbladet): På den svenske «Fotbollsgalan» i 2013 fikk Therese Sjögran mye oppmerksomhet da Anders Svensson ble hyllet for sin innsats på det svenske herrelandslaget i fotball.

Svensson hadde spilt rekordmange 147 landskamper og fikk en bil. Sjögran - som da sto med 200 landskamper - fikk ingenting.

Og da «Fotbollsgalan» året etter skulle gjøre et nytt forsøk på å hylle Sjögran - ble innslaget strøket av TV 4 grunnet tidsnød, til de samme kritikernes irritasjon.

Nå har SVT røket på en liknende tabbe igjen, skriver Expressen.

Anders Svensson og Sjögran skal nemlig delta sammen i årets utgave av Mesternes Mester i Sverige, men da deltakerne ble presentert, var det Svensson som igjen ble trukket fram som den med flest landskamper i landet - mens Sjögrans rekord ikke ble nevnt med et ord.

- Hvordan kan dette skje igjen? Jeg blir så lei, sier Sveriges landslagssjef Pia Sundhage til avisa.

- Det forbauser meg med tanke på hva som tidligere har skjedd med nettopp disse to spillerne. De må skjerpe seg, sier Sundhage.

Pressemiss

SVTs presseansvarlig Helena Brodén sier til Expressen at det er hun selv som har gjort feilen.

- Det er min feil, fullt og helt. Jeg var så nøye på at jeg ikke skulle skrive noe galt, og så likevel ble det sånn, sier hun.

- Jeg vet veldig godt at dette har fått stor oppmerksomhet før, det var derfor jeg var så nøye. Men dessverre glapp det for meg, og det er bare min skyld, sier Brodén.

Zlatan blandet seg inn

Bråket rundt Svensson og Sjögran varte langt ut på vinteren i Sverige i 2013, og det hjalp ikke så mye at Zlatan Ibrahimovic kastet seg inn i debatten.

- Det er et merkelig fokus fra de som snakker om det, ikke forbundet. Hvordan i helvete («hur fan») kan du sammenlikne en individuell dame- og herreprestasjon? Det er to helt ulike ting. Det er helt umulig. Med all respekt for det damene gjør, de gjør det fantastisk bra, men du kan ikke sammenlikne herre- og kvinnefotball. Vi må slutte, det er ikke en gang morsomt. Det er en dårlig spøk, sa superstjernen om bilutdelingen.

- Når jeg er ute i Europa sammenlikner de meg med Messi og Ronaldo. Og når jeg kommer hjem, sammenlikner de meg med en damespiller. Skal jeg trenge å skamme meg fordi jeg er en svensk fotballspiller? Det er det media får meg til å gjøre når de skriver om den bilen. I stedet for å hylle Anders Svensson og respekterte ham for prestasjonen han har gjort, blir man helt respektløse og kaster en skygge over karrieren hans. Og det kan du bare skrive. Det har jeg ikke noe i mot, sa Zlatan videre til Expressen.

Stikk til TV 4

I 2015 fikk forøvrig Therese Sjögran prisen for Årets prestasjon under den svenske idrettsgallaen, og benyttet muligheten til å sende et lite sleivspark til TV 4.

- Jeg trodde dette programpunktet skulle bli strøket. Det bruker å bli det, sa Sjögran, med et tydelig nikk til det som skjedde året før.

Den som har flest landskamper i Norge er forresten John Arne Riise med sine 110 - bak Hege Riise med sine 188, Solveig Gulbrandsen (184), Bente Nordby (172), Trine Rønning (162), Linda Medalen (152), Heidi Støre (151), Ingvild Stensland (144), Unni Lehn (134), Brit Sandaune (119), Ann Kristin Aarønes (111) og Isabell Herlovsen (111).