Real Madrid gikk mot kjempesmell - så dukket Isco opp i siste sekund

(Dagbladet): Sporting Gijon - Real Madrid 2-3.

Real Madrid lå an til å få Barcelona helt opp i ryggen i La Liga etter et potensielt skikkelig arbeidsuhell borte mot Sporting Gijon i ettermiddag, men ble reddet av Iscos sene vinnermål ti sekunder før slutt.

To ganger havnet lederlaget bak bunnkjemperne fra Gijon, men klarte likevel på et vis å dra tre poeng i land.

Mange bytter

Zinedine Zidane hadde gjort ni bytter fra seieren over Bayern München i midtuka, og superstjernene ble rystet allerede etter 14 minutter, da Duje Cop sendte hjemmelaget i ledelsen.

Orden ble gjenopprettet med Iscos vakre utlikningsmål bare tre minutter etter, men i stedet for et forventet Real Madrid-kjør mot tre poeng, var det Sporting Gijon som gjentok ledelsen fem minutter etter pause.

Et merkelig tafatt Madrid-forsvar lot ballen sprette på to motstanderhoder inne i feltet etter et frispark, og Mikel Vesgas dalende heading sendte Sporting Gijon opp i 2-1.

Reddet på tampen

Denne gangen var det Alvaro Morata som fikset utlikning. Han knuste forsvaret i lufta etter et flott innlegg fra Danilo, og det var uavgjort på nytt.

Etter dette fikk Real Madrid dette forventede presset, og skapte også en del gode sjanser, men vinnermålet måtte de vente lenge på.

Ti sekunder gjensto av ordinær tid da Isco vendte opp og fyrte av et skudd fra rett utenfor seksten, og en middels innsats av Ivan Cuellar lot ballen snike seg inn nede ved hjørnet.

Dermed er avstanden ned til Barcelona fortsatt seks poeng, som katalanerne kan redusere til tre med seier over Real Sociedad senere i kveld.