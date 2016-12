- Red Bull ville kjøpe West Ham for 7 milliarder

Leskedrikkgiganten Red Bull ønsket i sommer å ta over West Ham. Premier League-klubben avslo et bud på 7 milliarder kroner, melder Daily Telegraph.

Det er høytstående kilder i West Ham som opplyser om dette til den engelske storavisen.

Red Bull eier flere fotballklubber, deriblant det østerrikske storlaget Salzburg og det tyske overraskelseslaget Leipzig. Sistnevnte gjør for tiden stor suksess i 1. Bundesliga.

Det er ingen hemmelighet at den østerrikske leskedrikkprodusenten også vil inn på eiersiden i engelsk fotball, men inntil nå har det vært snakk om kjøp av klubber på lavere nivå enn Premier League.

The Sun hadde 2. juledag oppslag om at West Ham var i samtaler med Red Bull om et oppkjøp verdt 200 millioner pund, som tilsvarer 2,1 milliarder kroner. Sønnen til deleier David Sullivan responderte med følgende melding på Twitter :

- Tallene er utdaterte og feil. Vi avslo et bud på 650 millioner pund i august. Vi har ikke lyst til å selge, tvitret Jack Sullivan.

Telegraph skriver at avisen har kjent til Red Bulls interesse fra i sommer. Østerrikerne avviser derimot at de ønsker å kjøpe West Ham.

David Sullivan og David Gold tok over London-laget i 2010.

(NTB)