Rodwell brøt historisk forbannelse da Sunderland vant 4-0

(Dagbladet): Da nedrykkstruede Sunderland slo Crystal Palace på lørdag tok de ikke bare tre poenger.

The Black Cats sørget også for å gjøre slutt på midtbanespiller Jack Rodwells uheldige rekord da de dro i land 4 - 0 seieren. Rodwell hadde startet 39 ligakamper på rad - for to forskjellige lag - uten å gå av banen med en seier én eneste gang.

Det hadde nå gått 1370 dager siden Rodwell, som ble flasket opp i Everton, startet i en kamp laget hans endte opp med å vinne, melder BBC.

En skal helt tilbake til 7. mai 2013 for å finne forrige gang Jack Rodwell i startoppstillinga betydde tre poeng. Da startet Rodwell for Manchester City i seieren over West Bromwich Albion. Siden den gang har altså ikke bare britene lykkes med å melde seg ut av EU, men Rodwell har også byttet klubb.

Trepoengeren han var med på å sikre i dag var den første Rodwell tok som startende spiller i Sunderland. Det skulle altså ta 37 kamper fra start før Rodwell var med på å sikre Sunderland en trepoenger.



Den som måtte tro at lørdag 4. februar dermed står skrevet i gullskrift i Jack Rodwells liv må muligens tro om igjen. Midtbanesliteren ble byttet ut ved halv tid i London grunnet en skade.

Tre menn deler andreplassen på den uheldige tabellen Rodwell må finne seg i å toppe. Darren Moore, Kenny Miller og Alan Hutton startet alle 29 kamper på rad uten å vinne. Moore og Miller sikret seg sine kamper for Derby, Huttons uheldige rekke ble satt som Aston Villa-spiller.

Rodwell signerte for Sunderland i 2014 for 10 millioner pund. Han har startet cupkamper laget har vunnet, men aldri i ligaen. Før i dag.

Det er foreløpig uvisst hvor lenge Rodwell er satt ut som følge av skaden han pådro seg lørdag.