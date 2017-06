Rosenborg gikk på sitt andre tap da Meling så rødt

Haugesund - Rosenborg 1-0 (1-0)

(Dagbladet): Rosenborg reiste til Haugesund som soleklare favoritter som serieledere. Trønderne har også vært sterke på bortebane denne sesongen, og har ikke tapt en eneste kamp utenfor Lerkendal i 2017.

Men så reiste de altså til Haugesund for den 13. serierunden denne helga.

Og nede på vestlandet tok det bare tre minutter før Rosenborg var bakpå, etter at Haris Hajradinovic sendte hjemmelaget i ledelsen.

Filip Kiss skal ha mye av æren for Haugesunds ledermål, da han åpnet opp Rosenborg-forsvaret med en vakker pasning i bakrom, før han sendte ballen til Hajradinovic.

Det var kampens eneste mål, og Haugesund og Hajradinovic sørget dermed for at Rosenborg gikk på sitt andre tap for sesongen, og ga mer spenning til Eliteserien. Det var ikke RBK-trener Kåre Ingebrigtsen nevneverdig fornøyd med.

- Vi er ikke farlige nok foran mål. Det er litt sånn tilbake til gamle synder, og vi har for lite folk i angrep. Vi må risikere mer, sier Ingebrigtsen til Eurosport etter kampslutt.

Han ga også motstanderen ros for innsatsen.

- Haugesund fighter oss litt ut av stil. De vil mye og står på. Vi må brette opp ermene for å vinne slike kamper.

Presset

Utover i førsteomgangen forsøkte Rosenborg seg på et voldsomt press mot hjemmelaget, men de hvitkledde sto stadig mot.

Blant annet forsøkte Mike Jensen seg på et skudd tolv minutter ut i kampen, men Per Kristian Bråtveit var rask og fikk slått ballen vekk.

Et drøyt kvarter senere måtte Haugesund-keeperen igjen i aksjon, etter at Bruno Leite mista ballen på midtbanen. Nok en gang var Jensen i fokus, da han satte fart mot mål. Etter litt klabb og babb fikk Pål André Helland fatt i ballen, men skuddet gikk rett på Bråtveit.

Sistnevnte måtte gi retur på skuddet, men Birger Meling sto i offside da ballen omsider landet hos ham.

- Ikke gode nok

Både Bråtveit og Rosenborg-keeper André Hansen måtte stoppe flere baller i førsteomgangen. Sistnevnte holdt unna flere gode skudd ved hjelp av sine raske reflekser, men det hjalp ikke stort med den labre innsatsen i motsatt ende.

Lagene gikk til pause på stillinga 1-0, noe som ikke akkurat var ufortjent for hjemmelagets del. Det var ikke Helland fornøyd med.

- Nå må vi ta oss i nakkskinnet. Vi er ikke gode nok, sa han til Eurosport i pausen.

Slet

Etter en liten pust i bakkene gikk de to lagene igjen ut på gressmatta i Haugesund. Og igjen forsøkte Rosenborg å komme seg til gode avslutninger i håp om en utlikning.

Men verken de hvite- eller svartkledde klarte å få ballen i mål. Rosenborg så ut til å slite med å komme seg til gode posisjoner, og en periode handlet det mye om å satse på kontra, og ikke like mye på å beholde ballen for så å sette et press.

Mot slutten av omgangen kom bortelaget seg høyere opp på banen og fikk presset, og en utlikning lå lenge i lufta. Nicklas Bendtner var tilbake denne kampen for trønderne, og han var svært nære å sette 1-1 et kvarter før slutt.

Selv om skuddet gikk utenfor, var Bendtner også i offside. Kanskje like greit ettersom han burde satt ballen i mål.

Meling så rødt

Trolig kunne Rosenborg ha utført litt magi mot slutten av kampen, og hatt gode muligheter for å få med seg ett poeng.

Men med ti minutter igjen på klokka mista Meling hodet fullstendig. 22-åringen ble litt vel ivrig i håp om å ta igjen ballen, og forsøkte å stoppe Shuaibu Lalle Ibrahim med hjelp av strake ben og knotter.

Meling traff Ibrahim i foten - som heldigvis var i lufta, og i tråd med regelverket fikk unggutten vel fortjent se det røde kortet av dommer Trond Ivar Døvle på Haugesund stadion.

Det endte 1-0 i Haugesund, og Rosenborg sørget igjen for at spenningen består i Eliteserien 2017. Da trønderne havnet bakpå lå de drøye 40 minutter på andreplass på tabellen, men da Sarpsborg også gikk på et tap i dag, tok Rosenborg tilbake tabell-ledelsen.