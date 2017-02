Rosenborgs nye scoringshåp har ikke spilt kamper siden i fjor. I helga betyr den medisinske testen «himmel eller helvete»

(Dagbladet): I går kunne Rosenborg avsløre at de hadde blitt enige med Sporting Lisboa om en låneavtale på spissen Lukas Spalvis (22) fra Litauen.

Spalvis har spilt i den danske klubben Aalborg, der han i 2015/2016-sesongen scoret 17 mål på 26 kamper og ble ligaens toppscorer. Spalvis var ung og lovende, og ble solgt til Sporting Lisboa i fjor sommer der han skulle prøve lykken.

Så stoppet det brått opp etter få uker, da Spalvis pådro seg en korsbåndskade under en treningskamp.

- Ingen ringte

Heldigvis var ikke fjorårets korsbåndskade i det samme kneet som han tok korsbåndet i to år tidligere, men litaueren måtte belage seg på minst seks måneder på sidelinja med opptrening.

Ifølge danske Tipsbladet var Spalvis svært skuffet over Aalborg i desember, da spilleren følte gamleklubben burde strukket ut en hjelpende hånd og ønsket ham god bedring etter skaden.

Spesielt siden 22-åringen mente han hadde hjulpet klubben godt sesongen før med mange mål, i tillegg til salget han mente Aalborg tjente godt på.

- Jeg var lei meg for ikke å høre noe fra Aalborg. Ingen ringte, og det overrasket meg. Sånn er fotballen åpenbart. Jeg er klar over at det siste halvåret mitt i klubben var annerledes enn resten av min tid der, men jeg var overrasket. Og skuffet, sa Spalvis til Tipsbladet.dk i desember.

- Fulgt spilleren lenge

Det er denne skaden som gjør at Spalvis ikke er klar for Rosenborg helt ennå. I helga skal han gjennom en medisinsk test som avgjør om låneavtalen går i boks.

Fakta om Lukas Spalvis Født: 27. juli 1994 (22 år), Vilnius, Litauen

Høyde: 1,89

Posisjon: Angrepsspiller

Tidligere klubber:

Sporting Lisboa (2016-)

Aalborg (2012-2016)

SC Freiburg (2011-2012)

SV Weil 1910 (2009-2011)

- Vi regner med at testen går i orden, sier sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye.

Han forteller at de regjerende serie- og norgesmesterne har fulgt litaueren lenge, og at de har vist interesse for ham tidligere. Men det var altså ikke før nå at avtalen gikk i boks.

Så langt mener Bjørnebye at det ser bra ut, og de har fått en spiller med de kvalifikasjonene de har vært på jakt etter: spillerprofilen, kvaliteten og en spillestil som passer Rosenborg.

Bjørnebye er ordknapp om låneavtalen, men er positiv. Om det blir flere overganger til mesterne før sesongstart, vites ikke.

- Vi har jo solgt Jonas Svensson som var en dyktig høyreback, så vi må se hva vi gjør. Vi må se litt på behovene og kartlegge de.