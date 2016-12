(Dagbladet): Da andre del av McLaren-rapporten ble offentliggjort tidligere denne måneden, slo den ned som den bombe i det internasjonale idrettsmiljøet.

Etterforskningen viste at så mange som 1000 russiske utøvere har deltatt i et statlig dopingprogram siden 2011. 15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Lille julaften ble det kjent at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) kan komme til å straffe 28 russiske idrettsutøvere for doping i forbindelse med OL i Sotsji i 2014. Seks av disse skal være langrennsløpere.

- Har blitt betalt

Idrettsverden har reagert kraftig på de nye avsløringene, det internasjonale kravet er at dette skal få alvorlige følger for russerne.

Det har fått den tidligere skiskytterstjerna Andrej Makovejev til å ta til motmæle. Han mener at det hele dreier seg om en svertekampanje, og trekker troverdigheten til Richard McLaren i tvil.

- McLaren har blitt betalt for å forberede denne rapporten. Jeg er veldig skeptisk til disse anklagene som virker å føre til strenge straffer for oss. Situasjonen er alvorlig, og påvirker ikke bare sporten men også politikken, sier han ifølge nettstedet snowalps.com.

Videre anklager han bevisene McLaren viser til å sin rapport for å være fabrikert.

- Jeg skjønner at det her er snakk om alvorlige anklager, men vi må være i stand til å bevise at prøvene har blitt manipulert mot oss. Jeg ser på dette som at noen vil «sette russerne på plass».

Bekrefter funnene

McLaren på sin side var klokkeklar da han presenterte funnene, og mente de bygger opp om den første rapporten som ble lagt fram i sommer.

- Vi er nå i stand til å bekrefte funnene i den første rapporten, i tillegg kan vi rette et enda sterkere og tydeligere fokus mot de oppsiktsvekkende funnene. Omfanget av utøvere er enda større enn vi trodde fra operasjonen som startet i 2011 og fortsatte til OL i Sotsji, sa han.

- Vi har bevis for at mer enn 500 positive prøver ble rapportert som negative, inkludert i velkjente idretter på elitenivå. De positive prøvene ble automatisk forfalsket.

- Det er helt sykt

Flere i skiskyttermiljøet har tatt til orde for at de synes det er trist at sporten deres nå trekkes ned i søla. En av dem er svenske Björn Ferry som for to uker siden tok bladet fra munnen.

- Dersom det er snakk om 31 utøvere, kan man ikke si at dette er en slump. Da er det i prinsippet alle, for det er nok ikke mange flere som har blitt testet. Det er flere enn hele A-landslaget på dame- og herresiden. Det her er systematisk, sa Ferry.

- Nå er skiskyting offisielt dratt inn i skandalen, og det føles veldig surt. Russerne hadde jo en skandale i 2009 da fem utøvere ble tatt på ett år. Men nå innser man at de bare har fortsatt siden det. Hele landet må jo straffes på et vis. Fy faen, det her er så rystende. Det er helt sykt.

Gir fra seg renn

Norges Skiskytterforbund er en av instansene som krever at avsløringene skal få følger for russerne. I forrige uke skrev de et brev til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) med krav om å frata Russland verdenscuprenn.

Under 24 timer etter saken, bekreftet IBU at Russland gir fra seg både verdenscuprenn og junior- og ungdoms-EM.

- Det viser at Russland tar denne saken på alvor. Og at de har vurdert at i den situasjonen de er i var dette fornuftig å gjøre. Der viser Russland oss i IBU og sportsverden at de tar ansvar i den situasjonen de har kommet opp, sa IBU-president Anders Besseberg til Dagbladet.

- Fryktelig skuffende

Dagbladet snakket i sommer med Ole Einar Bjørndalen og Tarjei Bø om hva de tenkte om den første McLaren-rapporten som da nettopp hadde kommet.

Bjørndalen er skiskyttersportens største profil og er ekstremt populær i Russland. I løpet av sine utallige år i verdenstoppen har han konkurrert med en rekke gode russiske skiskyttere.

- Det er fryktelig skuffende. Hele greia er trist. Jeg har ikke så mye annet å si at det er skuffende, sa Bjørndalen.

- Samtidig er det veldig mye informasjon, men hvis det stemmer, er det fryktelig skuffende. Å finne ut at folk du har konkurrert mot har vært dopet, er ikke bra.

Tarjei Bø delte Bjørndalens syn i saken.

- Det er sjokkerende å lese om dopingkulturen i Russland. Men jeg håper det blir slutt på spekulasjonene og at vi får fakta på bordet. Dette må vi komme til bunns i og få vekk de som ikke er rene.