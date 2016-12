Russland avlyser verdenscupavslutningen i langrenn etter dopingavsløringene

(Dagbladet): I går ble det kjent at det russiske skiskytterforbundet ga fra seg verdenscuprennet i Tjumen, samt barne- og ungdoms-EM i Ostrov.

I dag skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding at også det russiske skiforbundet har bestemt seg for å gi fra seg verdenscupavslutningen i langrenn.

- Det russiske skiforbundet har kommunisert med FIS at de har besluttet å styrke troverdigheten sin i langrennsmiljøet og forpliktelsen til en ren idrett. Som et første steg har de gitt FIS tilbake verdenscupavslutningen, som skulle gå i Tjumen i mars 2017, skriver FIS i pressemeldingen.

Nytt arrangementsted er ikke avgjort, men det er altså klart at det ikke blir i Tjumen.

- Funnene i McLaren-rapporten har gjort alvorlig skade på integriteten til sporten, og vi er fast bestemt på å sørge for at de nødvendige prøvene blir tatt for å straffe lovbruddene. Vi stoler på at det russiske skiforbundets lovnader om å styrke deres forpliktelser til en ren idrett, sier FIS-president Gian Franco Kasper.