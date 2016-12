Russland erkjenner systematisk doping

Russiske antidopingmyndigheter medgir for første gang at det har vært systematisk doping blant landets idrettsutøvere.

- Det var en institusjonell sammensvergelse, sier Anna Antseliovitsj til New York Times.

Hun er fungerende sjef for Russlands antidopingbyrå. Hun slår samtidig fast at det ikke er noe som tyder på at dopingprogrammet var statlig styrt.

Innrømmelsen kommer drøyt tre uker etter at den endelige McLaren-rapporten ble offentliggjort. Der kom det fram flere detaljer om massivt bruk av doping innen russisk idrett mellom 2011 og 2015.

Rapporten konkluderte med at flere enn 1000 russiske utøvere deltok i et systematisk dopingprogram. Flere medaljevinnere i London- og Sotsji-OL er blant de omtalte.



(NTB)