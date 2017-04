Rystet etter skandalescener i Champions League: - Hun fikk en liter piss i hodet

(Dagbladet): Norsk håndball har hatt sin del uheldige episoder denne våren, men ingenting kan sammenliknes med hva Sveriges tidligere landslagssjef Per Johansson forteller om sin nye jobb i Øst-Europa.

Johansson har tatt over rumenske CSM Bucuresti, og etter den nylige kvartfinaledobbelen mot FTC Budapest, som CSM gikk seirende ut av, beskriver den svenske treneren skandaløse scener under bortekampen i Ungarn.

- Det har vært Romania mot Ungarn, to land som hater hverandre, og et hat som i dag ble virkelig ekkelt da matchen måtte avbrytes: Vår målvakt Paula hadde fått en liter piss i hodet, ti mynter og tre lightere, sier CSM-treneren ifølge Aftonbladet, og fortsetter:

- 5000 fascister, nazister og ultras skrek «Dra hjem igjen, jævla dyr, til sigøynere og horunger». I samme slengen passet de på å lage apelyder mot en av våre franske spillere, Gnos Niombla, gjennom hele kampen, sier Johansson.

Norske dommere stoppet kampen

Det var det norske dommerparet Guro Røen og Kjersti Arntsen som dømte kampen i Budapest, og som en liten stund måtte vurdere om kampen kunne fortsette.

Røen forteller til Dagbladet at det ble kastet et beger med en ukjent væske mot keeperen i andre omgang, som måtte tørkes opp.

- Det var en tøff atmosfære med bare hjemmepublikum i hallen. Da det ble kastet noe, også mynter og lightere, så måtte vi stoppe kampen og få kontrollert det. Det ble ropt opp over callinganlegget at dette måtte opphøre, og vi ble også forsikret om at han som hadde kastet begeret var blitt tatt hånd om. Da vurderte vi at vi kunne fortsette, sier den rutinerte dommeren.

- Opplevdes situasjonen truende for dere eller for spillerne?

- Vi har vært med på dette før, og har dømt i Øst-Europa tidligere. Dette er ikke så vanlig i Norge, og det var en utfordring at den indre kjernen av hjemmepublikum sto bak målet til Bucuresti i hele andre omgang. Hadde det blitt kastet mer, så måtte vi ha tatt en ny vurdering, sier Guro Røen til Dagbladet.

Hat

- Å få oppleve to fullsatte østeuropaderby er noe som gjør meg tårevåt, men også trist, på grunn av den syke verden vi nå lever i, og det hatet som vokser fram, forteller Per Johansson, .

Svensken mener at «den verste sorten fremmedfiendtligheten ikke lenger skjules» i Ungarn, der fascistiske grupperinger har vært på frammarsj de siste årene.

Det spres også inn i håndballhallene, og det fikk Per Johansson merke da laget hans sikret semifinale i Champions League i gårsdagens returkamp i Ungarn.

CSM Bucuresti er videre i Champions League sammen med Györ, HC Vardar og Buducnost, som i går slo ut Larvik.