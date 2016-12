Sætre trekker seg som generalsekretær

(procycling.no): Ifølge en pressemelding fra NCF torsdag skal uenigheten dreie seg om «arbeidsdeling og arbeidsform».

Inntil ny generalsekretær er på plass vil 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen overta Sætres arbeidsoppgaver.

- Som gammel syklist har det vær utrolig spennende å få sjansen til å bidra til utviklingen av sporten, sier Sætre i en pressemelding.

-Styret i NCF hadde i 2012 allerede staket ut kursen med et godt strategidokument med ambisiøse mål. Min oppgave har vært å samle riktig kompetanse og ressurser slik at vi klarer å nå disse målene. Jeg er trygg på at den administrasjonen jeg forlater er godt rustet til å utvikle sporten videre, sier Sætre.

Harald Tiedemann Hansen, president i NCF, bemerket at norsk sykkelsport har utviklet seg mye i tiden med Sætre som generalsekretær.

- Bjørn har hatt stor arbeidskapasitet og vært veldig engasjert med å bedre rammebetingelsene for sykkelsporten. Han har utviklet og løftet organisasjonen på mange områder. Sykkelsporten har hatt en enorm vekst og svært gode sportslige resultater å se tilbake på, men samtidig har det også vært flere store og krevende saker de siste 4 årene som har vært utfordrende for sykkelsporten og forbundet, sier Tiedemann Hansen.

I torsdagens pressemelding varsler NFC at forbundsstyret skal nå starte jakten på en ny generalsekretær. Dette skjer mens sykkel-Norge forbereder seg til å arrangere verdensmesterskapet i landeveissykling kommende september.

Nyheten om Sætres fratredelse kommer en snau uke etter at NFC undertegnet nye avtaler med landslagssjefene for både landevei og terreng, henholdsvis Stig Kristiansen og Eddy Knudsen Storsæter.

Sætre var også nylig i søkelyset da det ble kjent at han feilinformerte høstseminaret til Sykkelrittforeningen om fordelingen av et millionbeløp fra statsbudsjettet til velodromprosjektene i Asker og på Sola.

