Sarpsborg hadde lært leksa si. Så fikk stjerneskuddet nok

Stabæk - Sarpsborg 08 3-0 (1-0)

NADDERUD (Dagbladet): - Are you ready for a good time.

Det ljomet det fra høytalerne på Stabæk-utestedet Onkel Blaa, en snau time før hjemmelaget møtte ligaleder Sarpsborg 08.

Pent skulle det imidlertid ikke bli. Der kunstgressvante Odds Ballklubb gikk naivt ut og tapte 2-0 forrige serierunde, hadde Sarpsborg 08 lært leksa si.

Det betydde lange baller og tøft duellspill.

Frisk start for bortelaget

Stabæk - S 08 3-0 Stabæk: Sayouba Mandé, Håkon Skogseid, Morten Skjønsberg, Andreas Hanche-Olsen, Jeppe Arctander Moe, El-Hadji Ba, Luc Kassi, Tonny Brochmann, Hugo Vetlesen, Moussa Njie, Ohi Omoijuanfo Sarpsborg 08: Anders Kristiansen - Henri Toivomäki, Joackim Jørgensen, Sigurd Rosted, Joachim Thomassen - Ole Jørgen Halvorsen, Matti Lund Nielsen, Kristoffer Zachariassen, Anders Trondsen - Jonas Lindberg, Patrick Mortensen

Et sukk gikk gjennom publikum da Patrick Mortensen var farlig nære på et innlegg i kampens 12. minutt.

Servitøren var Anders Trondsen. Eliteseriens assistkonge slet tidvis med en aggressiv Håkon Skogseid. Også Stabæk-backen på motsatt side, Jeppe Arctander Moe, hadde flere gode involveringer.

- Gi oss mål, Stabæk. Gi oss mål, lød det fra publikum på et tidspunkt der kampen ikke bød på stor underholdning.

Ohi slo til igjen

Så kom det de ventet på.

Ohi Omoijuanfo gikk ned inne i sekstenmeteren, og Sarpsborg 08s unge profil, Sigurd Rosted, ble utvist etter en konfrontasjon med dommer Tore Hansen

Det frustrerte Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Han og assistenttrener, Tom Freddy Aune, diskuterte ivrig med fjerdedommer, men kunne ikke stoppe Omoijuanfo i å ta straffen.

Den hadde Anders Kristiansen lite å stille opp med mot.

God Kristiansen

Keeperen var langt bedre få minutter etter. Da hindret han Moussa N'Jie i å legge på til 2-0 før pause.

Den var preget av at Sarpsborg hadde en mann mindre. Både nevnte N’Jie og danske Tonny Brochmann var farlig frampå.

Aller farligst var imidlertid Omojiuanfo.

Han kom alene gjennom mot Kristiansen som klarte å blokkere avslutninga, og keeperen var også stødig da Stabæk-spissen prøvde seg ti minutter etterpå.

Fikk hets

Samtidig måtte Sarpsborgs Trondsen tåle store mengder harselas.

- Porselen, porselen, brølte publikum da den tidligere Stabæk-spilleren gikk ned etter en duell.

De samme hjemmesupporterne jublet også da Morten Skjønsberg lett blokkerte et innlegg fra Sarpsborg, før de svarte og blå kontret.

Eliteseriens toppscorer

Hugo Vetlesen (17) fikk kontroll over ballen, og lobbet Omojiuanfo igjennom. Den tidligere Holmlia-junioren scorte også et mål nummer tre.

Dette etter at Moussa N'Jie uegoistisk spilte ham igjennom etter 87 minutter.

Dermed topper Omojiuanfo Eliteseriens toppscorerliste med seks mål, mens Stabæk klatrer til fjerdeplass.