Selfier, ballader og sosiale medier - vi må få ut litt Arsenal-frustrasjon

(FourFourTwo): Arsenal står med to strake tap i ligaen, og mot Chelsea var det i perioder som å se gutter mot menn på Stamford Bridge. Men det toppet seg likevel med tap hjemme for Watford i midtuka.

Når du blir vitne til en forestilling som tirsdagens grusomme kamp mot Watford på Emirates, er det vanskelig å ikke se for seg hvordan atmosfæren er i garderoben til Arsenal før en storkamp.

Dersom Wimbledons «Crazy Gang» skrudde volumet til anlegget på fullt og svingte kjønnsorganene rundt i garderoben, kan du se for deg at spillerne i garderoben til The Gunners sitter der med store hodetelefoner og tar selfier med mobiltelefonen.

Ifølge uttalelser til tidligere spillere, liker manager Arsène Wenger at det skal være ro i garderoben, hvor spillerne sitter og diskuterer de fremtidige kampene mens de utarbeider en matchvinnende kampplan i perfekt harmoni.

Du ville ikke blitt overrasket om Arsenals spilleliste før kamp var en miks av delfinlyder og bølgeskvulp. Men når du opplever en miserabel midtuke mot et pragmatisk mannskap som Watford, må du droppe de rolige tonene og sette på noe hardere.

Trenger en leder

I stedet for å scrolle gjennom sosiale medier og planlegge den neste seiersselfien, trenger Arsenal en leder som strutter rundt i garderoben med brystkassa fram, som rister i burene til flokken han leder for å oppildne dem før de skal ut i krigen.

Som Per Mertesacker tidligere har avslørt, er ikke det «Arsenal-måten» å gjøre ting på.

- Noen av spillerne er rolige, noen er mer livlige, mens andre må pushe seg selv mer, fortalte han til FourFourTwo.

- Jeg trenger ikke å gå rundt og gire opp hver eneste spiller - alle er profesjonelle og motiverte før kampene. Du må la hver enkelt spiller gå gjennom sin egen rutine. Vi gjør det enkelt. Det handler om å være fokusert, sier Mertesacker.

Per, kanskje litt mindre ro og litt mer kaos ville hjulpet Arsenal å starte kampen mot Watford på riktig måte. Vertene sov gjennom den første omgangen og lå under 0-2 før det hadde gått 13 minutter - en kalddusj de aldri klarte å reise seg fra. Selv om Alex Iwobi reduserte litt seinere, ble London-klubben beseiret av Watford for første gang siden 1988.

Mangel på mentalitet?

Arsenal har nok talent i rekkene til å vinne Premier League-tittelen, men de mangler løsningen på problemet. Fotball-hipstere vil vri seg med tanke på litt god, gammeldags mot og besluttsomhet - det er ikke kult, det er ikke fotball, det er ikke det storklubbene i Tyskland og Spania baserer seg på. Men det er det Arsenal mangler.

«The Invincibles», som ble ledet av Patrick Vieira, var ubeseiret i lang tid av en grunn - de kombinerte artisteri med en snerrende, aldri-gi-opp-holdning, uavhengig av nasjonalitet.

Det skjedde også under Wenger - men som Ian Wright avslørte i sin selvbiografi «A Life in Football» - at franskmannen overlater ansvaret til spillerne, fungerer bare dersom han kan stole på at spillerne tar kampen uke inn og uke ut.

Det er ikke et spørsmål om evne eller anstrengelse, det handler om psykologi.

Desperate etter seier

Ligavinnere som Tony Adams, Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Sol Campbell med flere, hatet å tape, selv om det var en lørdag ettermiddag i Premier League eller under en five-a-side-kamp på trening. Det å bli nummer to var ikke aktuelt. Det var ikke Wenger som skapte den kulturen, det var rett og slett i deres DNA. Men dagens mannskapet er annerledes, som rival Roy Keane tidligere har påpekt.

- Det er så mange Arsenal-spillere som er interessert i selfier eller hva det nå heter, snerret den tidligere Manchester United-spilleren.

- I stedet for å fokusere på å vinne Premier League-titler, handler det om hvordan kroppen og håret ser ut, mer enn å vinne fotballkamper. Det er slik det har blitt, sier Keane.

Hvorfor sørger ikke Wenger for at dette latterlige fokuset før kampene fjernes? Du kan ikke se for deg at en manager som Sir Alex Ferguson hadde funnet seg i det.

- Jeg var alltid redd for hårføneren hans. Jeg ville ikke skuffe ham, uttalte Le Sharpe til FourFourTwo om tiden under Ferguson.

Og det med hårføneren var en myte, for skotten hevdet at han kun brukte den seks ganger i løpet av 27 år. Det var frykten for å motta den som motiverte spillerne hans.

Silkehansker

« Det handler om hvordan kroppen og håret ser ut. » Roy Keane

Du får ikke inntrykk av at Arsenal-spillerne er redde for å skuffe Wenger, for du vet at han kommer til å bevare freden når han kommer inn i garderoben etter kamp.

Det er fint, men det fungerer ikke. Arsenal har ikke vunnet Premier League siden 2004 - året «The Invincibles» herjet, et lag som bestod av stjernespillere og spillere med stor vinnermentalitet. Alexis Sanchéz er den eneste spilleren i dagens mannskap som inngår i begge kategoriene.

Noen ganger handler ikke fotball om å spille vakkert og nyte det du gjør, men det er akkurat dette som har vært melodien for Arsenal-spillerne under tiden med Wenger.

I et ferskt intervju, innrømmet Frank Lampard og Jamie Carragher at ønsket om å vinne gjorde at de ikke koste seg med fotballen, så mye betydde det for dem.

Det høres egoistisk og irrasjonelt ut å be om dette fra spillerne dine, men kanskje det er problemet - kanskje Arsenal er for fokusert på å blidgjøre alle. Dersom det handler om å vinne, må du kanskje gå ut av komfortsonen for å få det til.

Forandring fryder

Ønsker Arsenal-spillerne å vinne like mye som Lampard og Carragher? Det er ikke noen tvil om at de hater å tape. Det er ikke noen tvil om at de gjør sitt beste når de tar på seg den røde og hvite trøya. Det er ikke noen tvil om at de er profesjonelle fotballspillere som er desperate etter å vinne.

Men er de besatt av å vinne? Har de et på grensen til psykotisk ønske om å vinne? Noen ganger kan det virke som svaret er nei. Når du spiller på toppnivå må du hate å tape mer enn du liker å vinne.

Dette er ikke en banal reaksjon på et svakt resultat. Dette skjer med Arsenal hele tiden når det gjelder som mest.

Hvordan kan Wenger forandre dette? Kast noen tekopper i veggen. Spark en støvel i hodet på en spiller. Sleng avgårde noen gloser. Og for guds skyld, skift ut musikken i garderoben.