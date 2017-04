Shakespeare raser over feilaktig straffe: - Dommeren kan ikke gjette

(Dagbladet): Atletico Madrid slo onsdag Leicester City FC 1-0 i kvartfinalen i Champions League. Straffemålet som ble avgjørende i oppgjøret, har fått Craig Shakespeare til å rase.

- Jeg synes vi ble urettferdig behandlet, sier Leicester-manageren til Sky Sports etter kampen.

Antoine Griezmann ble felt av Marc Albrighton helt på grensen av sekstenmeteren. Shakespeare mener den svenske FIFA-dommeren Jonas Eriksson bommet i avgjørelsen.

- Det er en stor skuffelse. Det var et avgjørende øyeblikk i kampen. Han må få den rett. Du kan ikke gjette på de. Det er et fripark, det er definitvt frispark, det er utenfor boksen.

- Dommeren har en vanskelig jobb. Det vet vi. Men det er de viktige avgjørelsene man vil ha riktige, forteller Shakespeare.

Feilaktig straffe, men ingen sympati for Leicester

Daniel Høglund og Vidar Davidsen som kommenterte kampen på Viasat, mener også at dommeren bommet.

- Jo flere ganger vi så situasjonen, jo klarere ble det at den var utenfor. Jeg mener han bør se det, han stod best plassert av alle. Det var rart han ikke så det. Samtidig skjønner jeg det siden han må ta avgjørelsen i et tiendedel av et sekund, sier Høglund til Dagbladet.

Også kollega Davidsen er enig, men sier at det overhodet ikke er noen skandale.

- Der og da forståelig å bomme, siden det skjer så fort. Det er små marginer om den er inne- eller utenfor. Det er ikke noen skandale, men han ser nok at det var feil i etterkant. Problemet er at dommeren ikke ser situasjonen i reprise, forteller Davidsen til Dagbladet.

Selv om Davidsen ikke synes det var straffe, har han ikke noe sympati for verken Shakespeare eller Albrighton.

- Det er surt for dem siden det gjorde at Atletico vant. Det er naturlig at Shakespeare føler seg urettferdig behandlet. Det er klønete av Albrighton som går bestemt går for å ta mann. Det er en unødvendig risiko siden det er på streken, etter min mening.

- Jeg har ikke mye sympati med verken Albrighton eller Shakespeare. Den er helt i grenseland, og er ikke den verste feilaktige straffen. Neste gang kan den feilaktige straffen fort gå i favør Leicester, sier Davidsen.

Åtte Leicester-supportere arrestert

Åtte Leicester-supportere er arrestert for hærverk i Madrid foran onsdagens kvartfinale i mesterligaen. Politiet i Madrid nøler ikke med å kalle de åtte for «hooligans». Tre politimenn og to andre fans pådro seg mindre skader, meldte NRK.

- Jeg fikk med meg at noen Leicester-supportere ble arrestert, men jeg vet ikke hva det var. Det er ikke første gang de har havnet i trøbbel på fyllatur, sier Høglund.

Er det en ukultur blant de engelske supporterne?

- Det skal jeg være litt forsiktig med å si, men historisk sett har det vært dårlig, forklarer Høglund.

Davidsen fikk også med seg bråket, men forteller at det ikke ble lagt noe vekt på. Han sier at de engelske supporterne ikke er noe verre enn tyskerne, nederlenderne eller italienerne, som er røffe.

- Det skjer alltid noe når så mange tusen tar turen, så de forventet nok det. Det drikkes en del i forkant, og da blir fort litt «lurveleven».

Leicester mister nøkkelspiller returkampen

Robert Huth pådro seg et gult kort mot Atletico, og må derfor stå over returkampen grunnet suspensjon.

- Huth tok bort alt. Madrid hadde mange dødballer, og tyskeren vant de fleste duellene. Han er ikke med neste kamp. De var ikke tydelige på om Morgan blir klar, og da blir det veldig tynt bakover. Det kan slå inn, sier Høglund.

Huth vant nemlig det meste av dueller mot Diego Godín.

- Det er et stort tap, spesielt på dødballer. Der dominerte han, og han tok Godín i så godt som alle duellene. Det er sjelden noen er så dominante mot han. Det blir en utfordring tette hullet etter han, forteller Davidsen.

Han er klar på at Leicester må bytte taktikk til returkampen.

- Det er to lag som har litt lik taktikk på å spille kontringsfotball. De må drite i det mønsteret. Nøkkelen blir å angripe med kontringsdekning. Atletico er et av Europas beste kontringslag, og de må stoppe Griezmann.

Returkampen spilles 18. april på King Power Stadium. Kampen sendes på Viasat 4 kl. 20.45.