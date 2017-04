Sint Barca-manager forsvarer utskjelt spiller: - Patetisk

(FourFourTwo): I kveld møtes Juventus og Barcelona i kvartfinalen i Champions League. Sist lagene møttes i konkurransen var i finalen i 2015, da Barcelona vant 3-1 på Olympiastadion i Berlin.

Barcelona fikk en dårlig oppladning med 0-2-tap for Málaga i ligaen lørdag, og midtbanespiller André Gomes er en av spillerne som i ettertid har måttet tåle kritikk etter sjokktapet.

Diario Sport har blant annet sett på statistikken med og uten Gomes, som blant annet viser at Barcelona har vunnet 10 av de siste elleve kampene han ikke har spilt.

Da Barcelona-manager Luis Enrique fikk spørsmål om den tidligere Valencia-spilleren hadde nok selvtillit til å erstatte suspenderte Sergio Busquets i kveld, rant det over for Enrique.

- Selvfølgelig har han en mulighet til å spille, men det jeg syns er patetisk er at du baserer et tap på en eller to spillere i et lag, sier Enrique.

- Når jeg er her vil jeg forsvare spillerne mine. Dette er en lagsport. Jeg syns det er patetisk. Dette (å angripe spillere) er noe som skjer i profesjonell fotball og jeg mener det er urettferdig og ufortjent, sier han videre.

Det hører med til historien at Neymar ble utvist etter 65 minutter mot Málaga, etter å ha pådratt seg to gule kort.

- Selvfølgelig må vi forbedre oss alle sammen, men å peke ut spillere og legge skylden på dem for et tap, det mener jeg er beklagelig, sier Enrique.

Manageren mener at Sergio Busquets er en veldig viktig spiller for Barcelona, men mener samtidig han har spillere til rådighet som kan erstatte ham.

- Bare se på statistikken og du vil forstå hvor viktig han er, sier Barca-manageren, som er uenig i at Málaga-tapet var en vekker klubben trengte.

Juventus - Barcelona vises på Viasat Fotball 20.45 i kveld.