Sjakkfenomenet Yifan (23) forbløffer før Carlsen-møte: - Det vil være en sensasjon om hun vinner

(Dagbladet): Magnus Carlsen (26) og flere av verdens beste sjakkspillere er akkurat nå samlet til turneringa Grenke Chess Classic i tyske Karlsruhe.

Men det er ikke Carlsen som får mest oppmerksomhet.

Det er nemlig den kinesiske kvinnen Hou Yifan (23) som leder turneringa med to seire av to mulige.

Hous prestasjoner omtales som en stor overraskelse.

- Jeg er veldig fornøyd med resultatene. Jeg fikk satt motstanderen under press. Nå er jeg klar for nye partier, sier Hou i et intervju med arrangøren.

I dag venter et parti mot Magnus Carlsen - som starter klokka 15.

- Vi har spilt noen partier mot hverandre tidligere. Blant annet for ti år siden. Jeg har ikke gjort det spesielt bra i klassisk sjakk mot Carlsen (0-3). Jeg har tabbet meg ut mot Carlsen før, sier Hou før dagens høydepunkt.

Hou Yifan er ingen hvem som helst i sjakkmiljøet.

- Hun var en enorm barnestjerne. Det vil likevel være en sensasjon om hun vinner hele turneringa. Det er en stor prestasjon å stå med to av to seiere så langt, sier sjakkjournalist Tarjei Svensen, som driver nettstedet Matt og Patt, til Dagbladet.

Tidlig start

Hun startet å spille sjakk regelmessig allerede som 5-6-åring, men var allerede da svært interessert i brettspillet. Hun skal ha vunnet sitt første parti mot far Hou Xuejian som 3-åring. Han tok ofte med dattera til en bokhandler, men der var det alltid sjakkbrikker av glass som fascinerte henne mest.

Som 12-åring var hun den yngste noensinne til å delta i sjakk-VM for kvinner. 16 år gammel vant hun VM for aller første gang.

Hou er kjent for å starte med en såkalt e4-åpning med hvite brikker. Med svarte spiller hun ofteste siciliansk forsvar eller fransk forsvar.

Så langt i Karlsruhe har Hou vunnet mot Fabiano Caruana og Georg Meier. Åtte spillere deltar i turneringa og alle møter hverandre én gang - og foreløpig kan en sensasjon ligge i lufta.

- At hun slo Caruana var svært overraskende og det er første gang en kvinne vinner mot en spiller med over 2800 poeng. Det er ingen tvil om kvalitetene, sier Svensen.

Mot verdenstoppen

Yifan Hou er ranket som nummer 123 i verden hos det Internasjonale sjakkforbundet FIDE. Carlsen er nummer 1 i verden med 2838 poeng.

- Kina har mange lovende talenter, men har slitt med å få fram en klar topp 10-spiller i verden. Derfor er det morsomt å se Hou Yifan vise kvalitetene sine. Vi har tidligere sett kvinner som Judit Polgar være helt i verdenstoppen, så det er ikke helt nytt at kvinner hevder seg, sier Svensen.

- Hva tror du om sjansene mot Carlsen?

- Carlsen er stor favoritt, men det er ingen tvil om at Hou Yifan har vist seg fram. Hun har droppet flere kvinneturneringer og skal satse mer på å spille mot menn. Det har vist seg å gi resultater, sier Svensen.

Også i sosiale medier er flere imponert:

- Nok en sterk seier for Hou Yifan, leder etter 2 av 7 runder, skriver NRKs ekspert Torstein Bae på Twitter.

- Hun slår Caruana! Et brutalt angrep, skriver sjakkprofil Susan Polgar.