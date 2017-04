Skandale i svensk fotball da unggutt var nær ved å få knallskudd i hodet: - Fullstendig idiotisk

(Dagbladet:) Stockholmsderbyet mellom AIK og Hammarby i den svenske eliteserien i fotball måtte midlertidig avbrytes på tampen av den første omgangen.

Årsaken var at et knallskudd ble kastet ned fra bortetribunen, og eksploderte rett ved siden av en ung ballgutt.

Det var da hjemmelaget sto klare på Friends Arene til å ta et frispark fra rundt 25 meter at Hammarby-supporterne kastet inn knallskuddet. Se video av hendelsen hos TV 2.

- Er det et knallskudd og et fyrverkeri som kastes inn der? Det der er fullstendig idiotisk, sa de svenske kommentatorene da reprisene ble vist på tv.

Fikk raskt hjelp

Dommer Jonas Eriksson stoppet kampen for å diskutere med fjerdedommeren, og etter et par minutter var Eriksson tilbake og kampen ble startet igjen.

Helsepersonell og publikumsansvarlige var raskt borte hos unggutten og tok vare på ham.

I den andre omgangen hadde ballguttene som sto på kortsiden foran bortesupporterne flyttet seg til langsiden.

Kampen endte 1-2 til Hammarby, etter at hjemmelaget først hadde tatt ledelsen etter 14 minutter ved Nils-Eric Johansson. Kun fire minutter senere reduserte Arnór Smárason, før Pa Dibba satte inn vinnermålet elleve minutter før full tid.

Norske Mats Solheim spilte hele kampen for gjestene.

Måtte spille for tomme tribuner

Dette er ikke første gangen supporterne i Sverige skaper overskrifter i inn- og utland.

I 2014 ble en brannmann skadd i regnet av bluss og fyrverkeri i kampen mellom Djurgården og Elfsborg, og kampen ble utsatt i flere minutter.

Året før ble en kamp mellom Hammarby og Gais stoppet da rundt 40 svartkledde fans tok seg inn på den tomme tribunen ovenfor Gais-fansen og startet med å kaste alt fra øl, mynter og knallskudd ned på dem.

- Jeg blir forbanna og trist når noe sånn skjer. Det er et fåtall som ødelegger gleden for så mange. Det her er en voldshandling på grensen til et terroristangrep, sa president i det svenske fotballforbundet Karl-Erik Nilsson da.

Kampen ble omtalt som «den største skandalen på lang tid i svensk fotball», og Hammarby ble bøtelagt med 250 000 svenske kroner, samt at de to siste hjemmekampene måtte spilles for tomme tribuner.

Tidligere i år ble et «generelt tildekkingsforbud» stemt fram i den svenske Riksdagen. Forbudet innebærer at det ikke er lov til å dekke til ansiktet sitt bak finlandshetter og liknende på idrettsarrangementer.

I den første seriekampen i svensk fotball i år svarte AIK-fansen med å takke innenriksminister Anders Ygeman og den svenske regjeringa. AIK-fansen snek seg unna forbudet ved å kle seg i nikab.