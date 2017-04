Skandaleredaktør suspenderes: - Jeg får en lik følelse når jeg ser en gorilla i dyrehagen

(Dagbladet): Kelvin MacKenzie var redaktør i den britiske tabloiden The Sun etter Hillsborough-tragedien i 1989, der 96 mennesker ble drept. Han eller avisa har aldri blitt tilgitt av byens folk eller Liverpools supporterskare etter at de ga Liverpool-supporterne skylda for tragedien.

Etter MacKenzies siste kommentar har han - om mulig - gjort avisa og seg selv enda mer upopulær, også i den blå delen av byen.

«Gorilla i dyrehagen»

I en kommentar publisert i avisa fredag, kommer McKenzie, som nå er kommentator og spaltist, med lite flatterende beskrivelser av Evertons stjernespiller Ross Barkley (23).

Barkley beskrives som «en av våre fjerneste fotballspillere» og kaller Everton-spilleren for «dum».

Ifølge kommentaren gjør Barkleys øyne ham «sikker på at ikke bare er lysene slått av, det er definitivt ingen hjemme».

- Jeg får en lik følelse når jeg ser en gorilla i dyrehagen, skriver MacKenzie i kommentaren.

Videre skriver han at menn med liknende lønninger i Liverpool er doplangere i fengsel.

- The missing link

På sine nettsider hadde The Sun er fotomontasje med Barkley ved siden av en gorilla med teksten «Kan Evertons Ross Barkley være 'the missing link' mellom mann og beist?».

Barkleys bestefar er født i Nigeria, og politiet i Liverpool etterforsker nå om kommentaren fra den tidligere redaktøren i The Sun kan regnes som rasisitiske, skriver BBC.

MacKenzie har en ukentlig spalte i The Sun, og ukas kommentar kom i etterkant av at Barkley ble slått ned på en nattklubb i Liverpool tidligere i uka. MacKenzie mente det kunne være en konsekvens av at han er lik «et dyr i dyrehagen».

Beklager

Siden publiseringen, er artikkelen blitt fjernet fra nettet, og MacKenzie er suspendert fra avisa. I en uttalelse fra avisas eier, News UK, beklager de kommentaren.

- Meningene uttrykt av Kelvin MacKenzie om Liverpools folk er feil, ikke morsomt, og er ikke det avisa mener. The Sun beklager for fornærmelsen. Avisa var ikke klar over Ross Barkleys bakgrunn, og det var aldri ment rasistisk. MacKenzie er for øyeblikket på ferie, og saken vil bli gjennomgått for fullt når han er tilbake, heter det i uttalelsen, ifølge The Guardian.

I en egen uttalelse, skriver MacKenzie at det er latterlig at spalten hans blir beskrevet som rasistisk.

Goodison-protest

Ordføreren i Liverpool, Joe Anderson, er blant dem som har meldt eks-redaktøren til politiet for rasisme.

- Dettee prehistoriske stereotypiske synet på byen vår, som er nesten like patetiske som MacKenzie selv, kom ikke som et sjokk for oss. Vi er vant til det, men ta ikke feil, MacKenzies ord var rasistiske, skriver han i en uttalelse.

Sorry to share the Sun but it is important for people to see just how despicable the publshed Mackenzie article is. pic.twitter.com/5X0l9qlEQl — Joe Anderson (@mayor_anderson) April 14, 2017

Han ber om at MacKenzie blir sparket fra avisa, og sier en beklagelse ikke er nok. Ordføreren har også meldt redaktøren til Pressens faglige utvalg i England, og oppfordrer andre til å gjøre det. Han ber om boikott av avisa, og fra stadion Goodison Park.

Det legges også opp til en protest på stadion klokka 16.06 i kampen mot Burnley i morgen, der supporterne blir bedt om å snu ryggen mot gressmatta for å vise at The Sun ikke er velkommen.

- Helt på trynet

En av motstanderne i morgen og tidligere Everton-spiller, Burnleys Joey Barton, er blant dem som har reagert kraftig.

- Kommentarene om Ross Barkley, en ung arbeiderklassegutt, er forkastelige. Legg til at han forskjellig rasebakgrunn. Det er helt på trynet, skriver Barton.

- Kelvin MacKenzie gjør fortsatt det han gjør bra: er en idiot, skriver den tidligere fotballhelten Gary Lineker.

«SANNHETEN»

19. april 1989, fire dager etter Hillsboroug-tragedien, var det en sjokkerende forside som ble servert leserne av Englands største avis, The Sun.

«SANNHETEN» var den skrikende overskriften på forsida. «Noen supportere stjal fra lommene til ofrene». «Noen fans urinerte på de modige politimennene». «Noen fans banket opp politikonstabel som ga munn-til-munn».

The Suns dekning av Hillsborough-tragedien var nådeløs mot Liverpools supporterskare. En ikke navngitt politimann hevdet i artikkelen at en død jente hadde blitt misbrukt. Fulle Liverpool-fans ble beskyldt for å ha angrepet både ofre og de som forsøkte å redde dem.

MacKenzie var redaktør i avisa fra 1981 til 1994.

Ifølge tall fra 2004 mistet Englands største avis rundt 200 000 lesere i byen etter Hillsborough. The Sun solgte nærmere 3,5 millioner eksemplarer daglig i England. Blant Liverpools befolkning på en halv million ble det solgt rundt 12 000.

Beklaget

I 2012 ble det endelig fastslått at svikt i politiets rutiner var ar hovedårsaken til at 96 personer mistet livet

En uavhengig rapport på 400 000 sider med informasjon om hva som egentlig skjedde den 15. april i 1989 på Hillsborough Stadion da folk ble presset mot gjerdene nederst på ståtribunen på stadion i Sheffield, ble da sluppet.

The Sun brukte ikke navngitte politikilder og en lokal parlamentsrepresentant som kilde til saken (Daily Express trykket også en sak med lignende beskyldninger, for øvrig). The Sun har vært boikottet av Liverpool-fans siden.

MacKenzie la seg flat i 2012.

- I dag vil jeg be alle om unnskyldning til alle mennesker i Liverpool for overskriften. Jeg ble også villedet. For 23 år siden ble jeg levert en kopi fra at respektert nyhetsbyrå i Sheffield der en politimann og en en parlamentsrepresentant kom med alvorlige beskyldninger mot fans på stadion. Jeg hadde absolutt ingen grunn til å tro at disse autoritetene ville lyve og bedra om en slik katastrofe. Som statsministeren har redegjort om i dag, var disse påstandene helt usanne og en del av et samordnet plot av politibetjenter om å diskreditere supportere for å ta vekk skylden fra seg selv, sier MacKenzie i en pressemelding, ifølge The Guardian.

Kontraktsbråk og blåveis

Alt er ikke rosenrødt i Everton om dagen. Liverpool-klubbens to største stjerner, Romelu Lukaku og nevnte Barkley er på utløpende kontrakter, og klubben kan bli tvunget til salg i sommer. Barkley har fått beskjed om å signere en ny kontrakt med drøyt én million kroner i uka, eller forsvinne.

- Vi er nødt til å vite før sesongen er ferdig, sier Everton-manager Ronald Koeman til The Telegraph om Barkleys kontraktsituasjon.

Den engelske landslagsspillerens kontrakt går nemlig ut sommeren 2018. Koeman sier selv han føler de gjør alt de kan for å beholde Ross Barkley.

- Men hvis han ikke signerer en kontrakt, vil vi ikke at han skal gå inn i det siste året. Det er noe galt når spillere ikke vet den avgjørelsen i slutten av sesongen, forteller Koeman videre.

Barkley endte opp med en solid blåveis etter at han ifølge hans egne advokater ble offer for et uprovosert angrep på en nattklubb i Liverpool søndag kveld. Der feiret 23-åringen Evertons seier over Leicester samme dag.

Overvåkingsvideoer som har sirkulert i sosiale medier viser at Barkley har en tilsynelatende vennskapelig samtale med en uidentifisert mann, som plutselig slår Barkley to ganger i ansiktet.