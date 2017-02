Skaper bråk med uttalelse om svømmekollega: - Jeg tar sterk avstand fra det

Det danske svømmemiljøet er rystet av uro. Balladen startet onsdag under «Dansk Svømme Award».

Den store helten for kvelden var Pernille Blume (22), olympisk mester på 50 meter fri fra Rio de Janeiro i sommer. Men hun var tydeligvis ikke en stjerne i alles øyne.

Fra den røde løper vakte uttalelsen til en annen svømmestjerne - Jeanette Ottesen (29) - oppmerksomhet:

- Pernille Blume har vært veldig heldig. Superflott, men superheldig. Det er andre personer som inspirerer meg mer enn henne, sa Ottesen til avisa BT.

Hun fortsatte:

- Det er vanskeligere å holde seg på topp gjennom en hel karriere enn å stille opp, være underdog og vinne en konkurranse.

Reagerer

Uttalelsen blir tatt ille opp av flere. For - skulle ikke dette være den store festkvelden til dansk svømmesport?

Svømmeren Daniel Skaaning tar avstand fra uttalelsene:

- Jeg vet at Pernille reagerer på at folk synes hun var heldig. Hun er ekstremt stolt av prestasjonen sin, sier Skaaning til BT.

Blume svømte inn til tida 24,23 på 50 meter fri. Det var tre hundredeler bedre enn Francesca Halsall fra Storbritannia.

- Muligens er Jeanette misunnelig, påpeker Skaaning.

- Hun vant ikke OL-gull selv. Jeg tar selvfølgelig sterk avstand fra det Jeanette sier. Det arbeidet Pernille har lagt ned i treningen, var langt fra heldig.

Avviser

Selv avviser Jeanette Ottesen - som har sin styrke i fri og bytterfly - at hun ville Blume noe vondt:

- Jeg står for det jeg har sagt, at det er andre som inspirerer meg mer enn henne. Men jeg føler at jeg ble tolket veldig negativt, sier hun til dansk TV 2.

- Hva mente du da du sa hun var «superheldig»?

- Jeg mener fortsatt det jeg sa. For hun var superheldig. Men det skal du også være i en OL-finale.

Ottesen mener pressen har blåst saken opp. Nå har hun ringt Blume for å skvære opp.

Ikke uvenner

- Jeg har snakket med Pernille i telefonen. Jeg fortalte at det absolutt ikke er noe negativt ment over det jeg sa. Hun må også huske at pressen kan vri på ting.

Ottesen fortsetter:

- Hun sa at hun var irritert på artikkelen i BT, men at alt er bra.

Hun avviser at uttalelsene skyldes maktkamp og sjalusi.

Ikke underlig

Arne Nielsson - som har jobbet som coach siden 1996 - kjenner ikke saken. Han mener dog det ikke er underlig at en toppatlet har problemer med å anerkjenne prestasjonene til en annen toppatlet.

Ottesen har VM-sølv på 100 meter butterfly. Hun har også EM-gull på samme distanse og EM-sølv på 50 meter butterfly.

Men det er Blume som er dronningen. Hun har totalt 14 medaljer fra mesterskap. Blant annet ett OL-gull, tre VM-gull og fire EM-gull.