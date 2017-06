Skijentene tatt på senga av Ek Hagens Farmen-valg: - Johaug hadde passet bedre inn

SOGNEFJELLET (Dagbladet): De norske langrennsjentene måtte gni seg i øynene og klype seg i armen da de så hvem som skal være med i den kommende utgaven av «Farmen kjendis».

Blant det varierte utvalget av kjente personligheter kunne de nemlig lese et navn de aldri trodde skulle dukke opp i denne sammenhengen:

Martine Ek Hagen.

26-åringen fra Ytre Enebak, som er tremenningen til Heidi Weng, er fortsatt aktiv langrennsløper, men er likevel med på Farmen-innspilling i disse dager. Derfor er mobilen avslått når Dagbladet forsøker å ringe henne.

«Oi! Martine da»

Ek Hagens gode langrennsvenninner er imidlertid tilgjengelig. De ble svært overrasket over skikollegaens valg.

- Det er kult og veldig overraskende. Da jeg hørte det, tenkte jeg bare: «Oi! Martine da», sier Ingvild Flugstad Østberg til Dagbladet og ler.

- Det er ikke sånn at jeg har visst det lenge før nyheten nådde overflaten. Martine har klart å holdet det ganske hemmelig. Jeg tror det blir bra, jeg. Jeg har troa på Martine, sier Gjøvik-jenta.

- Lett å like

Østberg begrunner Farmen-optimismen slik:

- Hun er lett å like og havner nok ikke i konflikter. Martine blir venn med alle og passer bra inn i alle grupper. Det er nok en fordel. I tillegg er hun veldig målbevisst, arbeidssom og gir seg ikke, begrunner langrennsesset.

- Hun setter seg ikke ned på trappa og ser på de andre. Martine gjør det nok bra, hvis hun ikke blir en for stor trussel da og alle vil ha henne vekk, spår Østberg.

Det samme tro Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng.

- Jeg visste ikke det før jeg leste det på nett. Det var overraskende, men veldig morsomt. Martine har vært mye av og på med skader og sykdom. Å gjøre noe annet og koble av Farmen, kan sikkert bare være positivt, sier Falla til Dagbladet.

- Martines beste egenskap er at hun er sosial og lett å like. Jeg tror også at hun kan komme til å overraske, for hun er ganske sterk og allsidig, supplerer Weng - som tidligere har fortalt om hvordan hun og Ek Hagen herjet som håndballspillere.

Ikke bekymret for skikarrieren

Et betimelig spørsmål er hvilken sportslig betydning dette har for Ek Hagen i den kommende OL-sesong. Et lengre avbrekk uten spesifikk langrennstrening kan være en stor ulempe i en periode hvor bygger opp et solid treningsgrunnlag.

De øvrige skijentene vil imidlertid ikke avskrive Ek Hagens vei tilbake til toppen - selv om hun starter sesongoppkjøringen med Farmen-innspilling etter en fjorårssesong som ble ødelagt av sykdom og skader.

- Det er mulig å nå OL selv om hun er med på Farmen. Treningstimene hun legger nå er ganske mye mindre viktig enn de du legger ned i august. Kanskje blir hun mer motivert også når hun kjenner hvor mye hun savner å gå på ski mens hun er på gården, sier Caspersen Falla.

- Hadde du takket ja om du fikk tilbudet til å delta på Farmen?

- Nei, jeg kunne nok ikke ha vært med der. Jeg hadde nok savnet veldig å være på samling og å trene. Det får heller bli når jeg legger opp. Men jeg gleder meg til å se Martine, sier den triple verdensmesteren fra Lahti.

Frykten for løpeturer uten mobil

Ek Hagens Farmen-deltakelse er et avbrekk fra langrennshverdagen, som i fjor var meget tøff - med en rekke skader, sykdomsplager og en dramatisk kamp om livet da hun satt seg fast i myra.

Den gang ble hun reddet av mobilen. Den får hun imidlertid ikke ha med inn på Farmen.

- Hvordan skal det gå, Ingvild?

- Det er godt spørsmål. Vi får håpe hun jobber så hardt at hun ikke orker å løpe ut i myra uten mobil, sier Flugstad Østberg og ler.

Heller ikke hun er bekymret for Ek Hagens langrennskarriere.

- Jeg tror det kan være bra med et opphold der. Vi er inne i en periode hvor vi trener mye og spesifikt, men det er ikke den viktigste perioden. Hun får input på andre områder og får sett ting på en ny måte, sier Gjøvik-jenta.

- Det er tross alt verre med skader og sånt enn å være med i Farmen. Vi må bare se positivt på det, sier Østberg.

- Kan du tenkte deg å være Farmen-deltaker

- Både ja og nei. Ikke sånn situasjonen er nå, men det hadde vært spennende å se hvordan jeg hadde taklet det. Jeg hadde nok blitt overrasket over meg selv hvor dårlig jeg ville ha gjort det.

- Hvorfor tror du det?

- Jeg er dårlig mrf husdyr, stell og sånt. Jeg er svak på det som ikke har med langrenn å gjøre. Det hadde nok vært en skikkelig reality check, sier Østberg beskjedent.

Lanserer Johaug som perfekt Farmen-jente

Gjøvik-jenta har mer tro på Ek Hagen på Farmen enn seg selv, men har aller mest tro på Therese Johaug i en slik gårdskonkurranse.

- Jeg tror Martine er bedre enn meg på strikking og sying og sånt. Marit Bjørgen er sikkert enda bedre, men hun er ikke en typisk husmor hun heller, sier Østberg.

- Therese derimot er den perfekte deltaker. Hun har hele Farmen-pakka. Therese hadde passet bedre inn der enn alle oss andre, konkluderer 26-åringen.

Skijentene gleder seg til å se på Ek Hagen. Maiken Caspersen Falla har selv deltatt i TV 2-serien «Best av de beste».

- Det var veldig gøy. Der traff jeg likesinnede folk, så det passet meg bra. Det var en fin opplevelse. Jeg lærte også en del av det, for eksempel av Ragnhild Mowinckel. Hun var helt rå i hodet, forteller Falla og utdyper.

- Hvis jeg gjorde det dårlig på en øvelse, ble jeg irritert. Men Ragnhild sa bare: «Ikke tenk på det. Du får ikke gjort noe med det. Tenk på neste øvelse». Der har jeg noe å lære. Hun er alltid positiv, mens jeg kan bli mer irritert, sier hun og ler.

Marerittåret

Ek Hagen beskrives som en humørspreder og er flink til å finne det positive, selv om hun har møtt mye motgang den siste tiden. Det siste året har vært spesielt ille. Det kan oppsummeres i fem store nedturer:

1. Det startet forrige vinter. Ek Hagen slet med sykdom og fikk ikke ut sitt potensial. Derfor ble hun vraket fra elitelandslaget da Norges Skiforbund valgte å kutte antall landslagsplasser våren 2016. Plutselig fikk hun ikke lenger være med på samlinger med sine beste treningsvenninner. Aller verst var det å ikke få reise sammen med tremenningen og bestevenninna Heidi Weng.

2. Da elite- og rekruttlandslaget, som Ek Hagen nå er en del av, skulle møtes på samling i august i fjor, hadde hun gledet seg lenge. Men hun fikk dessverre en ny nedtur, da hun falt, fikk skulderen ut av ledd og ble fraktet med ambulanse vekk fra Blinkfestivalen i Sandnes. Hun mistet dermed treningssamlingen som var viktig med tanke på det som ventet til vinteren.

3. Dermed ble hun også satt tilbake rent treningsmessig og måtte trene alternativt i en god periode. Så gikk det galt igjen. I september i fjor satt hun seg fast i en myr på løpetur i skogen i Lillehammer. Myrdramaet var svært dramatisk og endte med at redningsmannskapet måtte dra henne ut av myra.

4. Ek Hagen reiste seg igjen og hadde en god treningshøst. Da hun skulle vise fram den gode formen, fikk hun imidlertid en ryggskade før åpningsrennene på Beitostølen. 26-åringen reiste likevel til Beito, litt etter de andre jentene, og prøvde seg i ett av rennene. Men ryggproblemene ble forverret.

5. I desember har hun imidlertid tatt gradvise steg på vei mot godt, gammelt slag. I norgescuprennene på Lygna vant hun begge rennene suverent og ble tatt ut til Tour de Ski. Men på den første renndagen våknet hun opp med sår hals og forkjølelse. Dermed måtte hun bryte allerede før første etappe. Til slutt måtte hun bare legge hele 2016/17-sesongen på is.

Nå er det altså Farmen som gjelder før OL-sesongen venter.