Skjeller ut skiledelsen i internt avskjedsbrev

(Dagbladet): Mandag denne uken trakk Trond Olsen seg fra sin stilling som leder for alpinkomiteen og fra styret i Norges Skiforbund grunnet intern uenighet. I et internt avskjedsbrev sendt til et samlet skistyre, som VG har fått tak i, går den tidligere lederen hardt ut mot en ukultur i toppen av Ski-Norge.

VG beskriver innholdet som bilder av «Økonomisk kaos, lekkasjer til forbundets sponsorer, ryktekultur og ledere som ikke lot Olsen ta grep om situasjonen.»

Olsen skal ha tredd inn i jobben med en oppfatning om at alpingruppa gikk mot et nullresultat. Lite visste han, at komiteen han var leder for, gikk mot et underskudd på nesten fem millioner kroner.

I brevet skriver han at «Det vitner om at de som skal følge opp vedtatte budsjett både mangler økonomisk forståelse så vel som tilstrekkelig ledelseserfaring. Ser en dessuten hen til at alpint de siste ni årene har ett akkumulert underskudd størrelsesorden kr: 15-18 millioner kroner; kan situasjonen som ute av kontroll».

Følte seg motarbeidet

Ifølge VG skal Olsen ha følt seg motarbeidet av deler i administrasjonen og toppen av Norges skiforbund, i hans forsøk på å friske opp økonomien.

«I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen. Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for», skriver han videre i brevet.

Lekkasjer til sponsorer

Olsen uttrykker i brevet at situasjonen toppet seg da det kom frem at en sponsor skal ha ringt inn til forbundet og vært urolig for at de internt i alpinkomiteen diskuterte permittering som ett tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.

Han ble både overrasket og skuffet da ledelsen i Norges skiforbund ikke tok konkret tak i tilfellene, men heller stilte seg bak dem.

Skipresident Erik Røste ville ikke kommentere detaljene i brevet, men sier til VG at «Det er ingen hemmelighet at alpint går en fremtid i møte med økte inntekter. Det ser lyst ut. Men skistyret forventer at det gjøres tiltak som følge av overforbruket».