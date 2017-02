Skjelte ut kompisene for å ha rotet til leiligheten. Så oppdaget Selnæs innbrudd

Ole Selnæs (22) kom i fokus etter at Norge tapte 1-0 for Aserbajdsjan i VM-kvalifiseringen i oktober. En real utskjelling av linjedommeren endte med fire kampers karantene.

Tre uker seinere fant Selnæs - som spiller for den franske toppklubben Saint-Etienne - nok en grunn til å hisse seg opp. Han kom hjem til en leilighet hvor innbruddstyver hadde vært på ferde.

Denne historien har ikke stått på trykk - før i dag.

Innbruddet skjedde samtidig som Saint-Etienne spilte hjemme mot Monaco 29. oktober. Selnæs hadde kompiser på besøk.

Rotete

- Da jeg låste meg inn, så jeg at det så fryktelig rotete ut der, forteller Selnæs til Adresseavisen.

- Jeg snudde meg til kompisene mine og sa at «faen, dere kunne ryddet litt før dere dro ut, da», fordi jeg tenkte det var de som hadde rotet. Men de skjønte ingenting, og da jeg kom inn i leiligheten, så jeg at det stakk noen HDMI-kabler ut i løse lufta. Da skjønte jeg at det var noen som hadde vært der.

Datamskin

Selnæs ble frastjålet datamaskin og Playstation. Nå vil klubben at han skal flytte, siden det har vært fremmede folk i leiligheten. Saken ble anmeldt, men ingenting har kommet til rette.

Saint-Etienne ligger på femteplass i Ligue 1 og møter Lyon hjemme søndag. Selnæs kom til Frankrike i januar i fjor. Også Alexander Søderlund er i klubben.

Selnæs er ikke aktuell for Norges nye landslagstrener - Lars Lagerbäck - før i september. Norges Fotballforbund valgte ikke å anke dommen på fire kampers karantene.