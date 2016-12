Skrek av smerte og ble liggende i bakken etter skrekkfall

(Dagbladet): I går var den svenske skistjerna Maria Pietilä-Holmnér på vei til sesongens beste plassering i storslalåm, da det plutselig gikk galt like før målgang.

Pietilä-Holmnér kom seg opp for egen maskin, og haltet ned til målområdet. Etter undersøkelser på sykehuset, ble det slått fast at svensken er ute i seks til åtte uker, etter å ha pådratt seg et delvis avrevet leddbånd.

I dag så det ut til at bakken i Semmering, Østerrike, krevde nok et kne i den tøffe løypa.

Tett snøfall har gjort løpya til de kvinnelige alpinistene vanskeligere å kjøre, noe franske Taina Barioz fikk oppleve i dag.

- Ikke bra å se

Det var like etter den andre mellommålingen det gikk galt for Barioz. På tv-bildene ser det ut til at hun kommer på innerski ved en snøhaug, som gjorde at den franske alpinisten mistet kontrollen.

Sekunder senere hørte man et ubehagelig smerteskrik, og den franske kvinnen ble liggende.

- Det at hun trenger såpass med tilsyn i løypa, det er ikke bra å se. Det går noen knær her, dessverre. Det har gått ett så langt, la oss håpe det ikke er to, sa NRKs kommentatorer da hjelpen sto ved den franske alpinisten.

Kommentatorene reagerte da Elena Curtoni fikk sette raskt utfor like etter at Barioz gikk i bakken, men rennet ble midlertidig stoppet etter at Curtoni kom i mål.

Seere i sinne

Også italienske Irene Curtoni, Elena Curtonis storesøster, kjørte ut i dagens løype, men hun så heldigvis ut til å komme seg opp og ut av løypa for egen maskin.

#Semmering Awful weather conditions. Barioz injured and abandoned. No one should race with these conditions! @fisalpine are you serious? — Gabriele Cogliandro (@GabriCogliandro) 28. desember 2016

På Twitter var alpininteresserte tv-seere raskt ute med å kritisere FIS for å la rennet fortsette i de tøffe værforholdene etter at to kvinner kjørte ut i finaleomgangen.

- Forferdelige værforhold. Barioz skadd. Ingen burde konkurrere i disse forholdene. FIS, er dere seriøse?, skriver en.

- Herregud... Det skriket til Barioz, skrev en annen.