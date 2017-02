Skrekkfallet fikk NRK-kommentatorer til å skrike. To uker seinere ble han historisk

ST. MORITZ (Dagbladet): Alle i VM-byen snakket om de norske Super-G-favorittene og sterke sveitsere før dagens første disiplin for herrene. Sveitserne skuffet voldsomt der Carlo Janka ble best på 8. plass. I stedet var det to gutter fra Canada som ødela den norske VM-festen. Guay snøt Jansrud for gullet, seinere kom Manuel Osborne-Paradis og tok bronsen foran Aleksander Aamodt Kilde.

Canada-gutta på 35 og 33 år kom som to VM-jokere og forlot alpintarenaen i alpene med brede glis og en medalje hver rikere.

Og det er kanskje litt tilfeldig at det var nettopp Erik Guay som var kongen av Alpene.

Før dette var hans eneste medalje VM-gull i utfor fra Garmisch i 2011.

Og på veien fram mot triumfen i St. Moritz har det vært mange nedturer.

- Jeg har hatt seks operasjoner i knærne – og noe vondt i ryggen som ikke er operert. Det er knærne som var verst. Menisken, og noe bein i kneet er blitt erstattet, sier Guay til Dagbladet og øvrig presse etter gullet.

Skrekkfall

For ikke å nevne: Guay falt stygt i verdenscuprennet i Garmisch 27. januar. Mannen fra Canada lå vannrett i lufta etter et hopp og landet paddeflat. Han slapp nesten mirakuløst fra det uten alvorlige skader.

Nå – to uker seinere – står han som seierherre i VM.

- Jeg ville aldri gi meg etter Garmisch. Det var en forferdelig følelse, men det er noe vi må glemme. Jeg kan se det på tv, men jeg er ikke redd. Jeg krasjet også i Wengen rett før jeg var her i VM i 2003. Det går opp og ned i livet, sier Guay.

Da Guay falt stygt for to uker siden, skremte det NRKs kommentatorer.

- Ååå, nei, nei, nei, skrek de to kommentatorene Bjarne Solbakken og Andreas Toft da Guay nærmest gikk i spagaten på vei over hoppet i utforløypa i Garmisch Partenkirchen. Fallet kan du se i videoen over, og er fra NRKs sending.

Solbakken og Toft var i sjokk, men var rolige da de så Guay reise seg etter fallet. Den kanadiske alpinisten var ikke den eneste som hadde skadet seg dette rennet, der både Steven Nyman og Valentin Giraud Moine ble hentet av helikopter etter svært stygge fall.

- Oi, oi, oi, tenk at det gikk så bra. Erik Guay som har hatt så mye skader og trøbbel. Nå var han endelig tilbake. Se på svevet, at han klarer å komme seg unna på en grei måte, sa Toft da kanadieren reiste seg.

Ringte kona

35-åringen fortsetter.

- Jeg var litt usikker da jeg sto på trening for noen dager siden. Tirsdag ble jeg kvitt sommerfuglene. Jeg vil aldri angre på noe når jeg krysser målstreken. No regrets, sier Guay på engelsk.

Samtidig som en tydelig fornøyd gullvinner forklarer triumfen til både norsk og internasjonal presse, dirret mobiltelefonen i lomma hans.

- Jeg har ikke rukket å lese alle gratulasjonene, men det første jeg gjorde etter seieren var å ringe kona mi. Jeg har tre barn som også følger med. De skjønner ikke alt, men forstår at grønt tall (ledelse) er en bra ting, sier Guay og ler.

Guay og kona Karen har tre døtre: Logann (f. 2009) Leni (f. 2012) og Marlo Victoria (f. 2014).

Kvart norsk

Guay er faktisk kvart norsk og har bestemor fra Norge ved navn Bjørg.

Men i dag ødela han for sine norske rivaler.

- Erik Guay er en ekstremt god glider. Han er vanvittig god på det, og på snø som vi hadde i dag, med litt varmere vær. Forholdene var litt bløtere, så selv om det nok, rent statistisk, var litt overraskende at Osborne-Paradis og Guay skulle kline til, så er det på den annen side under slike forhold som var her, at de kan gjøre det. Vi som kjenner dem vet det. De blir skumle også i utfor, sier Kjetil Jansrud.

Norges siste VM-gull i Super-G kom i 1999. Lasse Kjus gikk til topps i Vail og Beaver Creek.

Ifølge nyhetsbyrået AP er Guay nå den eldste verdensmeter i alpint noensinne. Han fyller 36 år 5. august.

Kjetil Jansrud tok Norges første medalje i alpin-VM i Sveits.

- Dette er å vinne sølvet. All ære til Guay. Han var suveren, sier Jansrud, og forteller videre:

- Jeg gjør ingen store feil og kjører egentlig et bra løp. Guay er for god, sier 31-åringen.

Fakta: VM alpint menn i St. Moritz onsdag, super-G:

1) Erik Guay, Canada 1.25,38, 2) Kjetil Jansrud, Norge 0,45 sek. bak, 3) Manuel Osborne-paradis, Canada 0,51, 4) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 0,54, 5) Vincent Kriechmayr, Østerrike 0,88, 6) Alexis Pinturault, Frankrike 0,90, 7) Andreas Sander, Tyskland 0,97, 8) Carlo Janka, Sveits 0,99, 9) Dominik Paris, Italia 1,02, 10) Hannes Reichelt, Østerrike 1,09.

Øvrig norsk: 25) Bjørnar Neteland 2,80.