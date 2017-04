Skuffet Mourinho: - Slurvete avgjørelser, slurvete berøringer

Manchester United-manager José Mourinho mener hans lag slurvet i angrepsspillet i 1-1-oppgjøret mot Anderlecht i europaligaen torsdag.

Henrikh Mkhitaryan ga Manchester-laget ledelsen, men Leander Dendonckers utligning noen minutter før full tid sørget for at kampen lever før returoppgjøret på Old Trafford.

Etter kampen kritiserte Mourinho eget lags angrepsspill og sa han vill blitt frustrert om han var forsvarsspiller i laget.

- Resultatet er positivt. Å spille hjemme og starte kampen med en fordel er bra, så det er generelt sett et godt resultat, sa han ifølge Sky Sports før han gikk løs på eget lags angrepsspill.

- Vi mistet ballen for enkelt mange ganger, vi stoppet mulige kontringer på grunn av slurvete avgjørelser, slurvete berøringer på ballen, og vi ga dem muligheter til å komme på noen kontringer.

Både Paul Pogba, Jesse Lingard og Zlatan Ibrahimovic hadde sjanser til å score i kampen uten at det ble uttelling i form av mål.

- Heldigvis var våre forsvarsspillere gode. Hvis jeg var en Manchester United-forsvarer ville jeg vært veldig misfornøyd med angrepsspillerne. De var nødt til å avgjøre kampen, men det gjorde de ikke.

(NTB)