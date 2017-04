Slakter Arsenal-stjerner: - Hva slags far vil at dattera skal ta med en av disse hjem?

(Dagbladet): Arsenal gikk på et overraskende og ydmykende stortap mot Crystal Palace i går kveld og håpet om en topp 4-plassering som gir Champions League-plass er i ferd med å forsvinne.

Nå skiller det sju poeng opp til Manchester City på 4. plassen.

Kritikken mot manager Arsene Wenger er i ferd med å nå maks.

- Nå er det på tide å gå, Arsene. Du kan ikke gi supporterne to år med dette, skriver John Cross i Daily Mirror.

- Arsenal ble lettvektere mot Crystal Palace, skriver Jeremy Wilson i Telegraph.

- Wenger ser det siste håpet forsvinne, skriver David Hytner i The Guardian.

Kritisk

Tidligere Liverpool-stopper og nåværende fotballekspert, Jamie Carragher, går derimot til angrep på Arsenals stjernespillere som han mener svikter Wenger.

Carragher sammenlikner situasjonen med den Chelsea og José Mourinho opplevde høsten 2015. Da den regjerende ligamesteren var i oppsiktsvekkende dårlig form og spillerne sviktet.

- Det ser ut som Arsenal-spillerne ødelegger dette. Folk snakker alltid om Arsene Wenger. Fansen har vært splittet og mange vil ha endringer. Nå ser det ut som spillerne vil ha endringer, sier Carragher, gjengitt i Daily Mail.

- Jeg har alltid vært en stor beundrer av Wenger. Klassen og hvordan han opptrer etter kamper - før kamper. Men nå er tiden inne for endring, sier Carragher.

Spillerslakt

Carragher går langt i å slakte spillerne.

- Den beste beskrivelsen av spillerne kom fra Greame Souness. Han kalte dem et lag med svigersønner. Hva slags far vil at dattera skal ta med en av disse hjem? Jeg er seriøs. Feiginger som styrer unna en utfordring. Hvilken mann vil at dattera skal komme hjem med en type som dette? spør Carragher.

Spesielt stjernene Mesut Özil og Alexis Sanchez får gjennomgå.

- Innsatsen til Özil og Sanchez har vært pinlig siden snakket om kontrakter startet. Jeg er ikke Özils største fan og jeg mener Sanchez har vært fryktelig de siste månedene. Det ser ut som de spiller for å komme seg bort. Innsatsen er flau. De skal egentlig være stjerner på laget og kjempet om titler til Arsenal. De har ikke vært i nærheten, oppsummerer Carragher.

Kampfakta:

Crystal Palace – Arsenal 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Andros Townsend (17), 2-0 Yohan Cabaye (63), 3-0 Luka Milivojevic (str. 68).

24.000 tilskuere.

Premier League: Chelsea 31 24 3 4 65 - 25 75 Tottenham 31 20 8 3 64 - 22 68 Liverpool 32 18 9 5 68 - 40 63 Manchester City 31 18 7 6 60 - 35 61 Manchester United 30 15 12 3 46 - 24 57 Arsenal 30 16 6 8 61 - 39 54 Everton 32 15 9 8 57 - 36 54 West Bromwich 32 12 8 12 39 - 41 44 Southampton 30 11 7 12 37 - 37 40 Watford 31 10 7 14 36 - 52 37 Leicester 31 10 6 15 39 - 51 36 Burnley 32 10 6 16 32 - 44 36 Stoke 32 9 9 14 34 - 47 36 West Ham 32 10 6 16 42 - 57 36 Bournemouth 32 9 8 15 45 - 59 35 Crystal Palace 31 10 4 17 42 - 50 34 Hull 32 8 6 18 33 - 64 30 Swansea 32 8 4 20 37 - 67 28 Middlesbrough 31 4 12 15 22 - 37 24 Sunderland 31 5 5 21 24 - 56 20