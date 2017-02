Leicester - Manchester United 0-3

(Dagbladet): Leicester starter bra hjemme mot Manchester United, men like før pause ble en helt grei omgang forvandlet til katastrofe.

Manchester United tok mer og mer over initiativet. Marcus Rashford hadde blant annet to sjanser uten at han greide å omsette dem.

Så raknet hjemmelagets forsvarsspill fullstendig.

Først scoret Henrikh Mkhitaryan. Armeneren kom seg fri i bakrommet - og fikk lurt ballen i mål via Kasper Schmeichel. Like etter doblet Zlatan Ibrahimovic ledelsen da han fikk stå upresset inne i Leicesters sekstenmeter og styre inn et innlegg.

Kampen var i realiteten over - og før andre omgangen hadde startet ordentlig la Juan Mata på til 0-3.

United cruiset inn til tre poeng, og det begynte å murre blant frustrerte hjemmesupportere på King Power Stadium. Etter den vanvittige prestasjon i fjor - hvor de vant ligaen mot alle odds - ligger Leicester nå ett poeng over nedrykkstreken.

Supporteren er lei. Og svarte med pipekonsert og buing da fjorårsheltene tuslet slukøret av banen.

Det fikk TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller til å reagere. I Premier League-studioet slår han tilbake mot reaksjonen:

- Det er skikkelig pinlig at supporterne buer og piper på sine. De vant ligaen forrige sesong: De må forstå at dette er nærmere realiteten.

Stamsø Møller fortsetter:

- Det tror jeg de som er gode supportere forstår. De må stå bak laget også nå som det går dårlig. De har sett forferdelige ut nå. Swansea neste helg - for en viktig kamp, sier han.

Så gjenstår det å se om Ranieris menn greier å snu den vonde trenden. For Manchester United ble det en festaften, og nå ligger de bare to poeng bak den viktige fjerdeplassen.

- Det er en tøff tid vi går inn i med Europe League, Premier League, FA-cup og licacupen. Andre lag har bare Premier League eller ligaen og en cup å tenke på. Men vi gjør det bra for tida, sier Jose Mourinho til TV 2.