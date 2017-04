Slaktet for laguttaket. Nå står Mourinho igjen som et geni

Manchester United - Chelsea 2-0 (1-0)

Ekspertene trodde knapt sine egne øyne da de fikk se laguttaket til Manchester United mot Chelsea. Her var ingen Zlatan Ibrahimovic. Og her var ingen Henrikh Mkhitarjan.

Hva tenkte José Mourinho på? Var manageren ved sine fulle fem?

Allerede etter sju minutter på Old Trafford kom svaret: Marcus Rashford - Zlatans erstatter - sendte United opp i 1-0.

Fire minutter ut i andre omgang kom 2-0: Ander Herrera. 2-0 ble også sluttresultatet.

- Vi måtte vinne kampen. Uavgjort ville ikke vært nok. Vi var taktisk gode. Og spillerne var gode, sier Mourinho.

- Fantastisk plan, José. Og vel gjennomført av spillerne , skriver keeperlegenden Peter Schmeichel på Twitter.

Full fyr

Dermed er det full fyr igjen i Premier League. Tottenham ligger nå bare fire poeng bak Chelsea i toppen. Begge lag har spilt 32 kamper.

Manchester United, på femteplass, er fire poeng bak byrival City på plassen foran - som gir mulighet for spill i Champions League.

Men ettermælet etter dagens kamp vil handle om genistreken til José Mourinho. Han begrunnet laguttaket med at Zlatan var sliten. Svensken var heller ikke god i Europa League-kampen mot Anderlecht torsdag.

Det første oppgjøret i kvartfinalen endte 1-1. Det fikk mange eksperter til å spekulere i at Mourinho hadde returkampen i tankene.

- Prioriterer han Europa League? spurte fotballegenden Gary Lineker på Twitter.

Balansegangen mellom geni og dust er syltynn. Og denne gangen lyktes Mourinho. Trolig var ikke Zlatan så sliten som manageren ville ha det til. Dette handlet om at han ønsket mer fart på topp.

Nydelig forspill

Marcus Rashford sendte United i ledelsen etter et nydelig forspill av Herrera. På tavla sto det sju minutter.

Rett etter pause sørget Herrera selv for 2-0 på et langskudd, som gikk via Chelsea-spiller Kurt Zouma og i mål.

Mourinho-sangen runget på Old Trafford. Zlatan fikk også rundt ti minutter på banen. Men da var kampen avgjort.

Chelsea var tannløse. Mourinho og hans spillere lyktes med å temme Diego Costa og Eden Hazard.

- United fortjente å vinne. De var mer motiverte enn oss. Det er mitt ansvar, sier Chelsea-manager Antonio Conte.

Banens beste

Ander Herrera ble kåret til banens beste spiller.

- Vi fortjente denne seieren. Vi skapte mange sjanser. Vel, ikke så mange, men flere enn dem, påpeker han.

- Vi spilte perfekt i forsvar. Og vi var gode i angrep.

Premier League Chelsea 32 24 3 5 65 - 27 75 Tottenham 32 21 8 3 68 - 22 71 Liverpool 33 19 9 5 69 - 40 66 Man. City 32 19 7 6 63 - 35 64 Man. United 31 16 12 3 48 - 24 60 Everton 33 16 9 8 60 - 37 57 Arsenal 30 16 6 8 61 - 39 54 West Bromwich 33 12 8 13 39 - 42 44 Southampton 31 11 7 13 37 - 40 40 Watford 32 11 7 14 37 - 52 40 Stoke 33 10 9 14 37 - 48 39 Leicester 32 10 7 15 41 - 53 37 West Ham 33 10 7 16 44 - 59 37 Burnley 33 10 6 17 33 - 47 36 Crystal Palace 32 10 5 17 44 - 52 35 Bournemouth 33 9 8 16 45 - 63 35 Hull 33 8 6 19 34 - 67 30 Swansea 33 8 4 21 37 - 68 28 Middlesbrough 31 4 12 15 22 - 37 24 Sunderland 32 5 6 21 26 - 58 21