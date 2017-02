Slik blir OL i 2018: Norge setter verdensrekord. Svenskene raser etter fiaskospådommer

(Dagbladet): I dag er det nøyaktig ett år til OL-ilden tennes 9. februar 2018 og vinter-OL i Pyeongchang offisielt er i gang. Da starter Norges kamp om å være verdens beste vinternasjon i konkurranse med stormakter som USA, Tyskland, Russland og Canada.

Sist gang Norge toppet medaljestatistikken i et vinter-OL var i Salt Lake City i 2002 med totalt 13 VM-gull, hvorpå flere av dem ble ettersendt i posten fra blant annet Johan Mühlegg. I fiaskomesterskapet i Torino i 2006, ble det bare to norske gull da Tyskland ble beste nasjon med 11 triumfer.

De to siste OL-ene har blitt dominert av vertsnasjonene. Canada satte ny rekord med 14 OL-gull i Vancover i 2010 da Norge tok ni, mens Russland ble beste nasjon i Sotsji med 13 OL-gull mot Norges 11.

I Pyeongchang neste år er imidlertid Norge favoritt til å bli beste nasjon i verden, skal vi tro analyseselskapet Gracenote Sports og deres Virtual Medal Table, som regner ut hvordan den komplette medaljestatistikken blir, basert på hvordan utøverne er rangert i de respektive OL-grenene.

Kan sette verdensrekord

Resultatet som du kan se på bildet til høyre er utregninger basert på alle resultater i de aktuelle øvelsene fra OL i Sotsji og fram til nå. Resultatene i mesterskap er vektet tyngre enn verdenscup, mens de nylige resultatene er viktigere enn det som skjedde for to år siden.

Det eneste vi vet er at lista garantert ikke vil bli seende slik ut, men analysen gir en god indikator og forteller hvordan forutsetningene er før neste års mesterskap. Det betyr at Norge er favoritter til å bli beste nasjon med 15 OL-gull totalt. Det vil i så fall være tidenes høyeste gullfangst av en enkeltnasjon i et vinter-OL.

Mens Norge ligger an til 15 OL-gull, ifølge analysen, er to OL-gull det mest realistiske for Sverige, skal vi tro analyseselskapet. Finland estimeres til null gull, selv om hockeylandslaget, Krista Pärmäkoski, Matti Heikkinen, Iivo Niskanen og Kaisa Mäkäräinen alle er gullkandidater.

Svenske reaksjoner

Tomas Pettersson, kommentator i den svenske avisa Expressen, forteller til Dagbladet at han har liten tro på denne analysen. Pettersson mener 15 norske gull er for mye og to svenske gull er altfor lite.

- La meg si det sånn: Det eneste, ja virkelig eneste, som jeg kan være enig med Donald Trump i her i verden, er at man ikke skal bry seg for mye om forhåndsundersøkelser. Og definitivt ikke den her, sier Pettersson til Dagbladet.

- Sannheten er at det holder å bare ta ut Stina Nilsson i den svenske OL-troppen for å sikre minst to svenske OL-gull i 2018. Så det er klart at det blir noen flere svenske gull også, mener den svenske langrennseksperten.

Om spådommen om 15 norske gull bare ler han:

- 15 norske gull og 40 norske medaljer? Haha. Det skjer ikke, tror Pettersson.

Ifølge Gracenote Sports vil det imidlertid skje. Gullene vil fordele seg slik:

Langrenn: Ni gull

To gull til Therese Johaug*, to til Petter Northug, ett til Marit Bjørgen, ett til Martin Johnsrud Sundby, ett til Maiken Caspersen Falla, samt gull på kvinnestafetten og sprint stafett kvinner. Med andre ord ikke de to herrestafettene og ikke herrenes tremil. I tillegg til de ni gullene estimeres det med ytterligere ti norske medaljer.

* Her er det selvfølgelig usikkerhet rundt Johaug og kanskje Northug, men det står fullt av norske kvinner og herrer til å ta over gullet om Johaug ikke deltar eller Northug ikke er i toppform.

Alpint: Tre gull

Kjetil Jansrud vinner i utfor og super G og Henrik Kristoffersen i slalåm. I tillegg kalkuleres det med ytterligere tre norske medaljer, blant annet til Aleksander Aamodt Kilde og Aksel Lund Svindal.

Skiskyting: To gull

Gullene kommer på herrestafetten og i mixed stafett. I tillegg kalkuleres det med to sølv til Johannes Thingnes Bø, én bronse til Ole Einar Bjørndalen og bronse på kvinnestafetten.

Kombinert: Ett gull

Gullet kommer på stafetten i stor bakke, ifølge estimeringen. Tyskland er favoritter på det meste annet.

Hopp: Null gull

Det estimeres med null norske hoppgull, men med tre medaljer: sølv til Daniel-André Tande i stor bakke og bronse til Kenneth Gangnes og Maren Lundby i normalbakken. Ingen i lagkonkurransene.

Skøyter: Null gull

Gull blir det ikke, men det estimeres likevel med norsk sølv på lagtempoen til herrelaget med Sverre Lunde Pedersen i spissen.

Snowboard: Null gull

Ståle Sandbech og Markus Kleveland tar én bronse hver i henholdsvis Slopestyle og Big Air, ifølge analysen.

Curling: Null gull

Her kommer Norges siste medalje. Herrelandslaget tar bronse, spår Gracenote Sports.

Bjørndalen jakter 97 år gammel rekord

Med 40 medaljer vil Norge sette ny gullrekord og ny medaljerekord. Canada har gullrekorden på 14 fra 2010, mens USA har medaljerekorden med 37 pallplasseringer fra samme mesterskap.

Tidenes mestvinnende vinterolympier, Ole Einar Bjørndalen, vil i 2018 delta i sitt OL nr. 7 i en alder av 44 år. Han kan da vinne medalje i seks ulike OL og i så fall kopiere den italienske akeren Armin Zöggeler (43), som har tatt medalje i alle OL fra 1994 til 2014.

Bjørndalen vil også kopiere den russiske akeren Albert Demtschenko (45) og den japanske hopplegenden Noriaki Kasai (44), som er de eneste som har konkurrert i sju ulike vinter-OL. Kasai er imidlertid fortsatt aktiv også han.

Hvis Bjørndalen tar en medalje i Pyeongchang, vil han bli den eldste medaljevinneren i vinter-OL siden kunstløper Martin Stixrud tok medalje i en alder av 44 år i 1920. Stixrud ble født i 1876. Bjørndalen blir bare en unggutt i forhold.

De største OL-stjernene

Gracenote Sports har også navngitt hvilke utøvere - norske som utenlandske - som vil kapre flest gull og medaljer.



Analyseselskapet trekker fram disse som de mest sannsynlige kandidatene til å bli OL-konger og -dronninger (antall estimerte medaljer i parentes):

* Den franske skiskytteren Marie Dorin Habert (Ett gull, tre sølv, to bronse)

* Den franske skiskytteren Martin Fourcade (Fire gull, én bronse)

* Den tyske skiskytteren Laura Dahlmaier (Tre gull, ett sølv, én bronse)

* Den østerrikske skiskytteren Marcel Hirscher (To gull, to sølv)

* Den norske skiskytteren Johannes Bø (To gull, to sølv)

* Den norske langrennsløperen Petter Northug (To gull, to sølv)

* Den sveitsiske alpinisten Lara Gut (To gull, ett sølv, én bronse)

* Den norske langrennsløperen Marit Bjørgen (To gull, ett sølv, én bronse)

* Den nederlandske skøyteløperen Jorrit Bergsma (Ett gull, to sølv, én bronse)

* Den norske langrennsløperen Martin Johnsrud Sundby (Ett gull, ett sølv, to bronse)

* Den nederlandske skøyteløperen Sven Kramer (Tre gull)

*Den tyske kombinertløperen Eric Frenzel (To gull, ett sølv)

* Den sørkorenaske kortbaneløperen Choi Minjeong (To gull, ett sølv)

* Den norske alpinisten Kjetil Jansrud (To gull)

Vinter-OL arrangeres mellom 9. og 24. februar 2018 i Pyeongchang.

Komplett medaljestatistiskk * Utregnet av Gracenote Sports basert på resultatene fra forrige vinter-OL og fram til nå, hvor viktige og nylige renn vektlegges mest.

Norway 15 11 14 40 Germany 13 11 10 34 United States 10 11 11 32 France 10 7 5 22 Canada 9 9 11 29 Russia 6 8 8 22 Netherlands 6 5 8 19 Korea 6 3 1 10 Austria 5 7 3 15 Czech Republic 5 2 0 7 China 4 3 3 10 Switzerland 3 3 7 13 Sweden 2 7 4 13 Latvia 2 0 0 2 Japan 1 4 2 7 Australia 1 3 2 6 Poland 1 0 2 3 Italy 1 0 1 2 Spain 1 0 0 1 Bulgaria 1 0 0 1 Great Britain 0 2 1 3 Hungary 0 2 1 3 Finland 0 1 4 5 Slovenia 0 1 1 2 Belarus 0 1 0 1 Belgium 0 1 0 1 Liechtenstein 0 0 1 1 Estonia 0 0 1 1 Slovakia 0 0 1 1