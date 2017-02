Slik forklarer Fourcade VM-skandalen

(Dagbladet): Det som skulle være Tysklands store dag, endte igjen med Martin Fourcade-show.

Tyskland vant mix-stafetten, men den franske superstjerna gikk til angrep på Russland før, underveis og etter dagens VM-øvelse.

Motstander

Den franske stjerna har tidligere vist sin avsky mot doping, og har uttalt seg svært negativt om Russlands dopingskandale. Seinest i januar protesterte han heftig mot det internasjonale skiskytterforbundets manglende tiltak.

Han har også åpent kritisert at Alexander Loginov, som har vært utestengt i to år for doping, var tilbake under VM i år.

Da Fourcade vekslet ut med Russland, var han tydelig borte hos Loginov, som falt i bakken.

Og enda mer drama ble det under blomsterseremonien. Fourcade nektet å ta russerne i hånda, klappet ironisk i retning de russiske konkurrentene og gikk i protest før blomstene ble delt ut.

Fourcade ble tvunget tilbake, men denne saken er ikke ferdig.

Forklarte seg

Da Fourcade snakket på en pressekonferanse kort tid etter seremonien rom sjokkerte eksperter og fikk publikum til å bue, sa han:

- Anton Sjipulin nektet å ta meg i hånda og snudde ryggen til meg da vi skulle gratulere hverandre med medaljen. Det er grunnen til at jeg gikk ned fra seierspallen, sier en ordknapp Martin Fourcade til NRK.

TV 2 skriver at Fourcade sa følgende til det tyske vinnerlaget før pressekonferansen etter seremonien:

- Beklager å ha ødelagt dagen deres.

Samtidig gjorde han det klart at dette var en klar protest mot Russland, og hadde ikke noe med dagens stafett å gjøre:

- Det er på grunn av Loginov. Det hadde ikke noe med det som skjedde i løypa å gjøre. Det var en sprint, det var aggressivt, men ikke noe spesielt, forklarer Fourcade ifølge TV2.

Fourcade sier også at det var de russiske utøverne som nektet å ta ham i hånda:

- Jeg er ikke en «bad guy». Jeg mener jeg fortjener respekt når jeg kjemper og vinner rettferdig.

Står sammen

At det var de russiske herrene som nektet å ta Fourcade i hånda, bekreftet ankermann Anton Sjipulin på pressekonferansen.

Han likte dårlig måten Fourcade behandlet lagkameraten på:

- Vårt lag er en stor familie. Hvis noen oppfører seg dårlig mot en av våre, så føler hele laget seg dårlig behandlet. Vi må stå samlet og ikke la det gå politikk i dette. Vi hadde ikke bestemt oss på forhånd for å boikotte Fourcade. Det var en hendelse under konkurransen som fikk oss til å reagere, sa Sjipulin på pressekonferansen ifølge VG, og siktet nok til det som skjedde under den siste vekslingen.