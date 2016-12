Southampton fikk en drømmestart. Så gikk alt galt

Southampton - Tottenham 1-4 (1-1)

(Dagbladet): Southampton og Tottenham sikret i kveld at vi har kommet halvveis i årets Premier Leauge-sesong.

Og for en start det ble på oppgjøret!

Publikum hadde knapt rukket å sette seg før Virgil van Dijk lekte inn 1-0 etter et perfekt slått frispark fra James Ward-Prowse.

Nederlenderen steg til værs og så ut som en juniorspiller som hadde tatt turen ned for å spille med lillegutter da han gruset alle i feltet og stanget inn 1-0.

Southampton fortsatte å styre oppgjøret det første kvarteret, og hadde et par halvsjanser til å doble ledelsen.

Snuoperasjon

I stedet for skulle det være Tottenham som sikret balanse i regnskapet.

Denne gangen var det van Dijk som ble utklasset inne i boksen. Dembele slo et innlegg som gikk via en Southampton-rygg og traff pannebrasken til en høytsvevende Dele Ali. Han var nådeløs i duellen med midtstopperen og styrte ballen i nettet.

Og Tottenham var ikke ferdige med snuoperasjonen.

Like etter pause stanget Harry Kane inn kampens tredje mål etter en presis corner fra danske Christian Eriksen.

Verre til verst

Kampbilde gikk fra bra til vondt til verre til nesten verre enn verst for Southampton. Kort tid etter 1-2 stormet Tottenham i angrep, og Alli reiv seg fri i bakrommet. Bak kom Nathan Redmond valsende, men i stedet for å rydde opp, var 22-åringen uheldig og klønet det til.

Redmond snublet i egen bein, falt inn i Alli og reiv han ned i fallet.

Straffe og rødt kort!

Kampen kunne ha blitt avgjort der og da, men Harry Kane blåste straffesparket komisk langt over mål mens han så bittert ned på et ødelagt straffemerke.

Kjempebom

Southampton fikk et ekstraliv, og holdt på å innkassere det med ti minutter igjen av oppgjøret.

Det kom etter at Hugo Lloris stormet ut av egen boks for å klarere en langpasning i bakrom. Forsøket endte rett i beina på Pierre-Emile Højbjerg, men den danske unggutten greide å bomme totalt på skuddforsøket på blank kasse.

Og for å strø de siste t-skjeene med salt i såret på hjemmesupporterne, gjorde Tottenham kvelden verre enn verst for hjemmesupporterne.

Først kontret Tottenham inn 1-3 like etter missen til Højbjerg. Son var iskald og styrte ballen forbi Forster. Minuttet etterpå scoret Alli sitt andre for kvelden da han fikk muligheten fra 16 meter.

- Det er aldri morsomt å få et mål mot så tidlig. Men vi beholdt troa og kampplanen, og kan dra med tre viktige poeng mot et fantastisk lag med noen fantastiske spillere, sier Alli i et intervju vist på TV 2.