Spanske medier: - Ødegaard på vei til Heerenveen

Martin Ødegaard er på vei til den nederlandske klubben Heerenveen, ifølge medier i Spania og Nederland.

Ifølge Marca vil Real Madrid leie ut 18-åringen til laget fra skøytebyen for resten av sesongen. Avisen hevder å vite at avtalen kan bli klar allerede tirsdag kveld.

TV 2 meldte tidligere tirsdag at Ødegaard var på vei til Amsterdam. Det skal pågå forhandlinger, men Heerenveen har ikke villet bekrefte at Ødegaard er på vei til klubben.

Det norske supertalentet har behov for å spille toppfotball igjen etter for det meste å ha måttet nøye seg med spill for Real Madrid Castilla på nivå tre i spansk fotball.

Heerenveen er nummer fire på tabellen i nederlandsk æresdivisjon, som i øyeblikket har vinterpause fram til midten av januar.

Klubben, som har norske Morten Thorsby i stallen, gjenopptar treningen 1. januar og reiser deretter på treningsleir til La Manga.

(NTB)