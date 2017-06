Spesielle regler: Norges EM-skjebne kan bli avgjort 25 timer etter kampslutt

(Dagbladet): Kl. 19.30 i kveld møtes Norge og Litauen i en ren gruppeduell om 2. plassen som gir EM-plass i Kroatia neste år. Christan Berges menn må vinne for å kapre 2. plassen i gruppa.

Men det er ikke nødvendigvis vinn eller forsvinn, som håndballgutta selv sier, når det gjelder spørsmålet om Norge får en EM-billett eller ei.

Håpet trenger på ingen måte å være ute hvis Norge skulle tape mot Litauen - i hvert fall ikke om det skulle ende uavgjort i Oslo Spektrum i kveld.

Da kan nemlig Norge likevel kvalifisere seg til håndball-EM som beste treer, hvor uavgjort trolig være nok. Den beste treeren går også direkte til EM, i tillegg til vertsnasjonen Kroatia og de to beste i hver av de sju gruppene.

Det er treeren i gruppe 4 som først og fremst utfordrer treeren i Norges gruppe. Denne utfordrergruppa avsluttes ikke før søndag, hvor kampstart i Tsjekkia - Makedonia er kl. 20.45.

Med andre ord kan Norges EM-skjebne bli avgjort 25 timer etter at de spiller selv, hvis de ikke skulle gjøre jobben mot Litauen i kveld.

Akurat det er ikke et tema i Norges Håndballforbund, ifølge kommunikasjonsansvarlig Kirsten Birkeland. Sent fredag kveld forteller hun at dette ikke har blitt diskutert i forbundet.

- Det er riktig at beste treer ikke har vært tema hos oss, men vi er kjent med regelverket, sier Birkeland til Dagbladet.

Kan spille på resultat

For de norske håndballherrene handler skjebnekampen mot Litauen bare om én ting: å vinne. Det er retorikken og inngangen til dramet som venter i Oslo Spektrum med kampstart kl. 19.30 i kveld.

Men det er altså slik at bildet er mer nyansert og kompleks og som så - og at det kan være nyttig å være klar om omstendighetene som potensielt sett kan påvirke taktikken i sluttminuttene.

For kaster man alle i angrep og går man «all in» for seier hvis uavgjort holder til EM-sluttspill?

I så måte kan det bli et problem at ikke alle kampene spilles samtidig. Flere av de avsluttende gruppespillskampene spilles søndag, altså dagen etter Norge skal i aksjon.

Det betyr - hvis Norge hypotetisk sett skulle tape i kveld - at må man vente et døgn før man vet utfallet av kampen om å bli beste treer. Det kan gi nasjonene som spiller søndag en fordel, potensielt sett.

Treertabellen 1. Norge - 6 poeng - 23 plussmål

2. Portugal - 5 poeng - sju minusmål

3. Ukraina - 5 poeng - åtte minusmål

4. Bosnia - 4 poeng - null plussmål

5. Romania - 4 poeng - åtte minusmål

6. Russland - 4 poeng - 11 minusmål

7. Nederland - 4 poeng - 19 minusmål

I fotball unngår man dette med å spille alltid de siste kampene - for eksempel i et gruppespill i et mesterskap - samtidig med med de andre kampene som har betydning for hverandre.

Dette har imidlertid ikke vært et tema i Norges Håndballforbund.

- Vi har aldri diskutert om siste kamp bør spilles på samme tidspunkt, opplyser Birkeland.

Slik er situasjonen

La oss bevege oss tilbake til forutsetningene som betyr at Norge trolig går til EM selv med uavgjort og at også tap kan holde. Det baserer seg på følgende regelverk og stilling:

I tillegg til de to beste lagene i hver av de sju gruppene, går altså den beste treeren til EM i Kroatia sammen med den forhåndskvalifiserte vertsnasjonen. Det gir totalt 16 lag.

De norske håndballgutta står med seks poeng og suverent best målforskjell av lagene som kan havne på 3. plass i sin gruppe - med hele 23 plussmål.

I gruppe 1 kan gruppetreer Nederland gå opp i seks poeng, men med 19 minusmål og tøff motstander er det umulig å passere Norge. Romania er i samme posisjon med åtte minusmål i gruppe 2.

Det samme gjelder Russland i gruppe 6 med elleve minusmål. Ingen av disse kan få flere poeng enn Norge. Målforskjellen er også for dårlig.

I gruppe 3 står gruppetoer og -treer med bare fire poeng. Lagene møtes i den siste kampen, og det er dermed umulig for noen av disse å bli beste treer.

Norges potensielle utfordrere

Så kommer de eneste to utfordringene i gruppe 4 og 5:

Slovenia og Portugal, nr 2 og 3 i sin gruppe, står begge med fem poeng, men det er umulig at begge passerer Norge. Med norsk tap (så sant Norge ikke taper med over 20 mål) og uavgjort mellom Slovenia og Portugal, vil treeren i gruppe 5 likevel ha svakere målforskjell enn Norge.

Om et av lagene vinner i denne interne duellen, vil gruppetreeren garantert få færre poeng enn Norge, uansett om det blir norsk tap mot Litaeun. Med andre ord har Berges menn også full kontroll på disse lagene.

I gruppe 4 finner vi også to lag med fem poeng, Makedonia og Ukraina. Dette er de eneste nasjonene som potensielt kan true den beste treer-plassen. Hvis både Ukraina slår Island og Makedonia samtidig slår gruppevinner Tsjekkia, vil begge gå opp i sju poeng.

Dette er det eneste scenariet som kan hindre Norge fra å bli beste treer. Det forutsetter samtidig at Norge taper mot Litauen.

Norge har svært gode odds selv med poengtap

Samtidig skal det mye til å holde Norge unna EM hvis uavgjort blir kveldens resultat i Spektrum:

For hvis Norge spiller uavgjort i sin skjebnekamp, vil håndballgutta også få sju poeng og trolig bli beste treer på bedre målforskjell enn de øvrige nasjonene.

Norge har altså 23 plussmål. Makedonia har tre plussmål, mens Ukraina har åtte minusmål. Det er urealistisk å tro at de kan innhente så mange plussmål.

Det betyr at det ikke nødvendigvis er vinn eller forsvinn for Norge i kveld.

Uavgjort vil - med all sannsynlighet - sende Norge til håndball-EM i Kroatia som beste treer.

Tap vil også kunne sende Norge til EM som beste treer - så sant ikke både Ukraina og Makedonia vinne sine kamper - og så sant ikke Norge skulle gå på et helt hinsides stortap.

Men det viktigste å vite for håndballgutta er som kjent: Seier vil fjerne all tvil. Seier vil uansett sende Norge til håndball-EM i Kroatia i 2018.

Og akkurat det er Norges eneste fokus i kveld.

Kampstart i Oslo Spektrum mellom Norge og Litauen er kl. 19.30. Kampen sendes på TV Norge.

Du kan for øvrig se alle gruppene her.