Stöckl om nakenhopp: - Sikker på at han angrer

Hoppuka, kvalifisering til første renn, på NRK1 klokka 16.30

OBERSTDORF (Dagbladet): Den norske troppen i Hoppuka er nå fulltallig etter at Halvor Egner Granerud (20) sikret seg den siste plassen i går. Det skjedde i et renn i kontinentalcupen i Engelberg.

Troppen består av seks hoppere, der Daniel-André Tande (22) er frontfiguren. Hoppuka starter med kvalifisering i tyske Oberstdorf klokka 16.45 i ettermiddag.

Til Dagbladet forteller Granerud at han håper resultatene i hoppbakken er det som gir ham oppmerksomhet denne gangen. Han er først og fremst kjent for sine mange stunt i bakken, blant annet et nakenhopp, som er lagt ut på Youtube. Klippet er sett nærmere 550.000 ganger.

- Sånn er han! Så lenge det ikke går utover hans trening og utvikling, får han bare føle selv når nok er nok. Men jeg er sikker på at han angrer på at han tok videoen og la den ut på Youtube. Nå er han kjent som en nakenhopper og ikke skihopperen Granerud, sier trener Alexander Stöckl til Dagbladet.

Vanskelig

Stöckl har delvis smilet på lur, men mener også alvor når han snakker om unge og sosiale medier. Granerud har også hoppet med nissedrakt og såkalt tandem, med to hoppere rett etter hverandre i tilløpet.

- Det er det som er vanskelig i den tida vi er i nå. Alt det dumme du gjør, kan bli tatt opp av en kamerat og bli lagt ut på nett. Da ligger det der i all evighet. Det er det mange som glemmer, spesielt ungdom. Hvis du ønsker å bli statsminister om 20 år, er det alltid noen som vil ta det fram og bruke det mot deg, påpeker Stöckl.

Han fortsetter:

- Sånn er mediene: De søker alltid det ekstreme for å skape klikk og overskrifter. Hvis Granerud vinner et hopprenn, vil nakenhoppet bli trukket fram.

Skiglede

Granerud representerer Norge i Hoppuka sammen med Tande, Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Robert Johansson og Tom Hilde. Konfrontert med Stöckls uttalelser sier han:

- Jeg har lyst til at folk skal klikke på saker fordi jeg har gjort det bra og ikke noe morsomt. Men jeg liker å gjøre litt andre ting i hoppbakken også. Det handler om å vise skiglede. Jeg vil inspirere folk til å hoppe på ski.

Han fortsetter:

- Men, ja: Helst vil jeg være kjent for å være en god skihopper som også har hoppet naken på ski. Heller dette enn en nakenhopper som er en middels god skihopper.

Ingen pallplasser

Granerud er blant de unge og lovende hopperne under Stöckls vinger. Foreløpig har han deltatt i fem verdenscuprenn, men har ingen pallplasser. En topp ti-plassering i et enkeltrenn i Hoppuka vil han se på som en triumf.

Granerud sier:

- Jeg har lyst til å vise at jeg hører hjemme på dette nivået. Og jeg vil helst ikke se andre omgang fra tribunen.

Schattenbergbakken i Oberstdorf er for øvrig fylt med kunstig snø. Rundt bakken er det svært så grønt torsdag ettermiddag.

Les også: Norsk hoppsjef om den store skrekken i Hoppuka