Stjernespilleren annonserte plutselig at han legger opp. Det får klubben til å reagere

(FourFourTwo): I dag kom nyheten om at Bayern München-stjerne Philipp Lahm legger fotballskoene på hylla etter sesongen - i en alder av 33 år.

- Jeg er sikker på at jeg kan fortsette å prestere fram til sesongslutt, men ikke etter det. Jeg har tenkt på denne avgjørelsen i over et år, sier Bayern-kapteinen.

Lahm takket også nei til en rolle som sportsdirektør, selv om klubben lenge har forsøkt å overtale ham. Det får klubben til å reagere.

«Bayern München er overrasket over tilnærmingen til Philipp Lahm og hans rådgiver», sier styreleder Karl-Heinz Rummenigge i en uttalelse.

«Uli Hoeness og jeg har hatt intensive, åpne og konstruktive samtaler med Lahm de siste månedene om en mulig jobb som sportsdirektør i klubben vår. I slutten av forrige uke informerte han oss om at han for øyeblikket ikke er tilgjengelig og at han ønsket å avslutte kontrakten, som egentlig varer til juni 2018, allerede etter inneværende sesong», sier han videre.

Skuffet

Rummenigge er skuffet over at Lahm selv gikk offentlig ut og fortalte at han legger opp etter sesongslutt.

«Fram til tirsdag antok vi at Philipp Lahm og Bayern München skulle offentliggjøre denne avgjørelsen sammen», sier Rummenigge.

Han legger samtidig til at døra alltid vil være åpen for Lahm dersom han ombestemmer seg.

Bayern-president Uli Hoeness sier på sin side at det ikke er noen «vonde følelser» mellom partene.

- Vi er ikke skuffet over avgjørelsen hans, vi er bare overrasket. Det var ikke noe som hastet. Han kunne startet jobben som sportsdirektør januar 2018. Karl-Heinz Rummenigge har skissert hva vi forventet av ham, sier Hoeness.

Hoeness ville først ikke bekrefte at Lahm ville legge opp da han ble spurt om det like etter seieren over Wolfsburg. Saken dukket først opp i den tyske avisa Bild. Lahm fortalte selv at karrieren er over til sommeren da han møtte pressen etter kampen.

- Jeg ønsket at vi skulle holde oss til avtalen og rolig diskutere hvordan vi skulle offentliggjøre det. Vi hadde ingen interesse av å offentliggjøre det så tidlig, sier Hoeness.

Feil tidspunkt

På spørsmål om hvorfor han ikke ønsker å bli sportsdirektør, svarer Lahm:



- Det har vært diskusjoner mellom meg og klubben, men jeg har besluttet at dette ikke er riktig tidspunkt for en slik stilling.

Lahm har vært i Bayern München nesten hele karrièren (han var på utlån i Stuttgart i 2003-2005).