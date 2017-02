Stjernespillerens overgang-uttalelser vakte oppsikt. Nå refses han av klubben

(FourFourTwo): Pierre-Emerick Aubameyang (27) har nylig deltatt i Afrikamesterskapet med Gabon, noe som ikke ble en suksess for landet, som røyk ut i gruppespillet etter tre uavgjorte kamper.

Tidligere denne uka fortalte superstjernen at han kanskje må forlate klubblaget Borussia Dortmund for å ta et steg videre i karrieren.

- Dersom jeg vil opp på neste nivå, må jeg dra i sommer. Real Madrid er fortsatt en drøm, men det har vært for mye bråk, sier Aubameyang til franske RMC, som også forteller at han er åpen for å fortsette karrieren i flere klubber.

Storklubbene har lenge vært interessert i storscoreren, som har vært i klubben siden 2013.

- Jeg har et viktig valg å ta. Mange folk ønsker å se meg i England. Premier League er ikke nødvendigvis ligaen som frister mest. Jeg liker La Liga godt. Paris frister også. Fransk er jo morsmålet mitt, sier han videre i intervjuet gjengitt av Goal.

Disse uttalelsene faller absolutt ikke i god jord i den tyske klubben. Sportsdirektør Michael Zorc råder nå 27-åringen til å fokusere på jobben sin.

- Vi hadde et kort møte med Aubameyang og rådet ham til å gi færre intervjuer om planene for sommeren og heller fokusere på å kvalifisere seg til Champions League. Det har han forstått, forteller Zorc til Westdeutschen Allgemeinen.

- Vi har et veldig godt forhold med ham, men vi måtte gjøre noe for å vise at vi har et sportslig fokus, sier Zorc.

Aubameyang har scoret 16 mål på 16 kamper for Dortmund denne sesongen. Klubben er nummer fire i Bundesliga.