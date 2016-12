Sto bak en av Englands største fotballskandaler. Nå snakker han ut

(Dagbladet): I juli fikk Sam Allardyce (62) sin ultimate belønning av Det engelske fotballforbundet (FA). Etter over 20 år som fotballtrener, var drømmejobben som England-sjef endelig hans.

Han tok over for Roy Hodgson, og skulle gjenreise tilliten til nasjonens landslag etter EM-fadesen mot Island, men bare 67 dager seinere fikk han sparken. Allardyce hadde kommet med råd til hvordan fiktive forretningsmenn kunne berike seg på å omgå overgangsreglementet i England og blitt avslørt av avisen The Telegraph.

En av de største managerskandalene i Englands historie var dermed et faktum.

Fikk ny jobb

Likevel vegret ikke Crystal Palace seg for å gi Allardyce en ny sjanse, da de ansatte 62-åringen som Alan Pardews etterfølger på Selhurst Park tidligere denne uka.

Det betyr at Allardyce er tilbake i fotballsirkuset. I den forbindelse har han åpnet seg opp overfor Sky Sports om tiden etter at han måtte forlate England-jobben i skam.

- De første fire ukene var en av de mørkeste periodene i karrieren min, sier Allardyce.

- Det har vært et problem

FA karakteriserte Allardyce sin oppførsel for «upassende» i forbindelse med avskjedigelsen i september. Selv beklaget han det han hadde gjort, men hevdet at han bare hadde forsøkt å hjelpe en venn han hadde kjent i over 30 år.

Skandalen fikk naturlig nok stor oppmerksomhet i engelske medier, noe fotballtreneren fikk merke på kroppen.

- Det har vært et problem for meg og min familie, men etter hvert som tiden går kommer du deg over det og går videre, sier Allardyce i et utdrag fra et Sky Sports-intervju som vil bli sendt i sin helhet i kveld.

Vil reise seg

I samtalene med de falske forretningsmennene fra The Telegraph ble Allardyce filmet mens han sa at han kunne fortelle hvordan man kunne omgå overgangsreglementet i bytte mot over fire millioner norske kroner. Det til tross for at han skal ha hatt en årslønn på rundt 30 millioner kroner som England-sjef.

Allardyce harselerte også med forgjenger Hodgson og de engelske prinsene, William og Harry, på de skjulte opptakene.

Selv om avsløringen alltid vil hefte ved ham, ser Allardyce på Crystal Palace-jobben som en mulighet til å gå videre med livet.

Første kamp blir London-derbyet borte mot Watford 2. juledag. Crystal Palace ligger på 17. plass i Premier League etter like mange runder, ett poeng over nedrykksstreken.