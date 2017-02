Sundby isolerer seg fra familien fram mot VM: - Trekker meg fullstendig unna

LYGNA (Dagbladet): Martin Johnsrud Sundby (32) har vært verdens langrennsløper i omtrent fire år. Forrige sesong vant han verdenscupen mer suverent enn noen andre tidligere har gjort.

Denne sesongen har han først og fremst vært stabiliteten selv. Sergej Ustjugov viste i Tour de Ski at russeren til og med slår Sundby i sine beste stunder, men 32-åringen fra Røa leder likevel verdenscupen sammenlagt med 344 poeng før VM i Lahti.

Akkurat det betyr mindre enn det har gjort før. Denne sesongen handler alt om VM. Sundby er trolig tidenes beste langrennsløper uten et individuelt mesterskapsgull. At verdenscuplista hentyder at han er best i verden også i år, er ikke det viktige.

Det som betyr noe er at Sundby har vært så god uten å være i toppslag, noe som gir optimisme før VM. I Lahti ligger alt til rette for at han endelig kan ta det etterlengtede individuelle mesterskapsgullet. Og om han først får flyten, kan gullene plutselig komme på rekke og rad i pakt med den berømte ketsjupeffekten.

- Mesterskap betyr ikke noe mer i år enn tidligere, men jeg mangler et gull og vil gjerne ha det. Skal man bli en mester, må man ha et mesterskapsgull individuelt også, ikke bare vinne verdenscupen. Det er guttedrømmen og henger veldig høyt, forteller Sundby til Dagbladet.

Fikk et varsko

Storformen som er på vei, er imidlertid skjør. Plutselig kan alt gå i tusen knas, som det gjorde før eksempelvis VM i Falun i 2015.

- Jeg vil trene mye ut denne uka, men intensiteten vil gå noe ned. Jeg fikk et varsko på torsdag under NM om at jeg må sørge for å få overskudd også i den harde treningsperioden. Jeg balanserer helt på knivseggen. Det skal jeg ikke fortsette med fremover. Nå blir det et safere løp frem mot trening, forteller Sundby.

- Jeg begynner å slippe opp intensiteten i morgen. Så slipper jeg opp på mengden de to siste ukene fram mot VM. Jeg får gullmuligheten allerede på første distanse, så jeg må være på fra start. Jeg vil være i god form i hele mesterskapet. Jeg tror og håper det er mulig, sier han.

Målet og drømmen er klar. I Lahti skal det endelig skje.

Isolerer seg fram til VM

Hovedproblemet i tidligere mesterskap har vært sykdom. Sundby vet at det kan skje i år. Neste uke blir det mindre kosing med barna Markus og Max. Da går 32-åringen inn i VM-bobla for å optimalisere mulighetene for VM-gull.

- Jeg gjør nå som vanlig og koser med de snørrete ungene mine så mye jeg kan. Så trekker jeg meg fullstendig unna de siste ukene før VM, forteller Sundby til Dagbladet og utdyper:

- Jeg drar på samling på Sjusjøen og blir temmelig isolert der. Familien blir med meg på Sjusjøen denne uka, men så blir jeg mer alene og isolert de to siste ukene før VM. Så er paradokset at vi skal ut og fly og herje frem mot VM og møte folk da, men sånn er det.

- Er det bare sykdom som kan ødelegge for deg nå?

- Jeg frykter ikke sykdom. Langrenn er gøy og lidenskap. Livet er også fylt av andre ting, og sykdom er en del av det. Hvis jeg blir syk, må jeg trekke på skuldrene og tenke at det er jævlig kjipt, men jeg håper ikke det skjer igjen.

Frykter ikke sykdom

Verdenscuplederen slet med sykdom i innledningen av sesongen. Han forlot Beitostølen uten å gå et eneste skirenn.

- Jeg var syk de første fire ukene av sesongen. Jeg har ikke fått den skikkelige karamellen. Jeg hadde tre runder med sykdom før jul. Jeg var syk både på Beitostølen, Kuusamo og før jul, forteller Røas store sønn.

- Jeg var syk siden før Beitostølen til etter Tour de Ski, så jeg føler jeg har fått min dose nå. Jeg blir veldig skuffet om det ikke er tilfellet.

I en årekke har Petter Northug vært den eneste norske herreløperen som ikke har behøvd å legge inn en formtopp tidlig i sesong og under NM for å kvalifisere seg til mesterskap. Han er også den eneste som har levert for Norge i mesterskap.

Den norske utfordringen

Nå er det Sundby som er best i verden og er i denne privilgerte situasjonen. Det taler til hans fordel. Verre er det for en del av lagkompisene, som måtte vise form under NM for å få gå i VM.

- Det er en situasjon ingen andre nasjoner opplever. Det er ingen som har det samme presset. En ekspert på formtopping vil si at det ikke er gunstig. Det er nesten litt synd at det er sånn. Men vi har de best trente løperne i feltet, så vi skal klare å håndtere det. Men det kan være en utfordring, mener 32-åringen.

Sundby tenker ikke noe på å havne i samme selskap som Bjørn Dæhlie, Northug, Gunde Svan og de største herreløperne.

- Jeg drifter på å utvikle meg, bli en bedre skiløper, gjøre smarte valg og bli råere i overmorgen. Da jeg så på OL i Albertville første gang, var det stas å se på de som tok gull. Det vil jeg også ta, forteller Sundby, som satte stor pris på å få innspill av selveste kong Harald etter lørdagens NM-gull.

- Jeg blir smågutt ved siden av kongen, som jeg har fått gleden av å møte noen ganger før også. Det er stor stas hver gang. Han er en sportsinteressert mann som har fulgt med i mange år og har mye fornuftig å si. Han har gode refleksjoner også om det jeg driver med. Det setter jeg veldig pris på, sier han ydmykt.