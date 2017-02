Superstjerne Andrés Iniesta: Slik blir du en midtbanesjef

(FourFourTwo): Andrés Iniesta har vært en av verdens aller beste spillere i en årrekke. Midtbaneleganten har vunnet det som er å vinne både med landslag og klubblag.

Han har vært nominert til årets spiller i verden i løpet av sine 17 sesonger i storklubben Barcelona, og playmakeren gir her sine beste tips for å lykkes som midtbanespiller.

Når du mottar en pasning

- Før du mottar ballen, se deg raskt rundt for å se hvilke medspillere du kan gi den videre til. Alltid pass på hvem som er rundt deg: hvis du føler at de presser deg, tar du et touch for å få ballen bort fra dem. Forsøk å bevege deg i ledig rom slik at du kan få pasningen: jo mer rom du har, jo mer tid har du til å tenke over neste trekk. Og når du får ballen, ikke ta den med deg mot motstanderen. Når det er sagt, noen ganger løper jeg gledelig mot en spiller og holder ballen foran ham. På den måten har jeg flyttet laget mitt framover.

Å slå pasninger

- Hver eneste pasning er viktig. En dårlig pasning gjør at du mister ballbesittelse og setter laget under press. Korte pasninger bygger styrke, og dersom du har ballen kan ikke motstanderne gjøre noe. Vit når du skal slå den avgjørende pasningen. Dersom laget trenger et mål, forsøk å finne rom å slå pasningen i. Dersom du beskytter en ledelse, hold på ballen og spill mer sikkert. Fordi vi har spilt sammen lenge og holder oss til et spesielt system i Barcelona, vet alle hvor de skal løpe. Det gjør jobben min lettere, å vite hvor spillere som Xavi og Lionel Messi vil være til enhver tid.

Tenk mens du beveger deg

- Dersom du tenker hvor ballen vil være før motstanderen din, vil du ha en fordel. Dersom du holder ballen i beina og tenker over hva du skal gjøre, kommer du til å miste ballen. De beste spillerne er de som tenker raskest. Hvor kommer min lagkamerat til å løpe? Er han onside? Hvilke spillere har rom? Hvem er ute etter å få ballen? Hvordan vil de ha pasningen - i beina eller foran seg? Du kan være den beste i verden til å slå pasninger, men dersom lagkameratene ikke er i riktig posisjon, er det ikke nok.

Forvirre motstanderen

- Få motstanderen til å tro at du skal en retning, og så går du i motsatt retning. Forsøk å forvirre ham. Og når motstanderen har ballen, må du stenge ham av raskt. Sett press på ham før han i det hele tatt rekker å tenke på å angripe. En annen ting: dersom angrepet er over, ikke bruk energi på å forsøke på nytt. Du kan være like nyttig for laget som forsvarer dersom ballen kommer tilbake. Eller du kan bevege deg saktere oppover og være i posisjon til å avslutte dersom du får ballen.

Takle en gigant

- Dersom jeg spiller mot en stor spiller, spiller jeg ballen raskt langs bakken. Å spille raske en-to-bevegelser er også veldig effektivt, fordi store spillere bruker mer tid på å snu og bevege seg. Jeg holder dem også på en avstand slik at jeg kan vende raskt, og slik at vi ikke går på de samme ballene. Jeg veier bare 63 kilo så jeg har ikke tyngden som skal til for å «bosse rundt». Dersom du kan spille ballen forbi dem noen ganger ved å bruke en-to, vil de være mer skeptiske til å storme inn i deg og takle, slik at du får mer rom å spille i. Barcelona er et lag med små spillere, så vi utnytter høyden godt. Det er bra for meg å ta cornere, og det er ikke bare fordi det er lite sannsynlig at jeg vil vinne luftdueller.

Å skyte fra distanse

- Jeg er ikke en naturlig målscorer, men dersom jeg ser en åpning, avslutter jeg. Jeg skyter dersom jeg tror jeg kan score og sikter på det området som er vanskeligst for en keeper å beskytte. Det var det jeg gjorde i VM-finalen, på corneren på første stolpe. Mot Chelsea også (Champions League-semien i 2009), fordi jeg så åpningen mellom en haug spillere. Motstandere som står i veien gjør det mer komplisert - for meg, men også for keeper - fordi de kan ikke se skikkelig. Og dersom det er noen som er i en bedre posisjon, vil jeg sentre ballen til dem. Så du må hele tiden vite hva som skjer rundt deg og hvor lagkameratene er.