(Dagbladet): Marie Lehmann er et av Sveriges mest kjente tv-fjes, etter blant annet 16 år i SVT-sporten. Rett før den svenske idrettsgallaen i januar fikk hun kjenne på den negative siden av å være i søkelyset.

- Jeg ble drapstruet rett før gallaen, sier hun til Expressen.

- Trusselen ble sendt til tv-sporten, og det sto tidspunkt og sted, og hvilken metode som skulle brukes. Man visste nøyaktig når det var planlagt, og det var en trussel mot meg personlig, forteller Lehmann.

Overvåket

Ifølge den svenske avisa var det sivilkledd politi i Globen da 51-åringen skulle dele ut Sportspegel-prisen, og SVT hadde en reserve for Lehmann klar i tilfelle hun ikke skulle klare å gå på scenen.

- Det var et stort apparat i arbeid, familien min måtte bo på hotell, og hjemmet vårt ble også passet på av politi. Jeg var kanskje ikke så redd for min egen del, men man har jo ikke bare seg selv å tenke på. Det er vanskelig å sette ord på, det var en veldig ubehagelig følelse. Man innser at man ikke forstår noe av hvordan denne verden fungerer, sier hun.

- Politiet er helt overbevist om at jeg fikk trusselen fordi jeg er en offentlig person. Sannsynligvis er det noen som bare har slått på tven og bare bestemt seg for meg, sier Lehmann til Expressen.

Innhentes

SVT-profilen sier hun slet en del i tiden etter opptrinnet, at hun var usikker på hvordan hun skulle reagere hvis det banket på døren eller telefonen ringte, men at hun har jobbet for å legge det bak seg.

- Samtidig innhenter det meg nå når det er samme tid på året, sier Marie Lehmann, som igjen skal dele ut pris når idrettsgallaen avholdes på nyåret.

Lehmann var tidligere gift med NHL-proffen Tommy Lehmann, og er en rutinert hockeyreporter for svensk tv.

For tiden er hun i Canada for å dekke junior-VM i hockey, som alltid får enorm oppmerksomhet i nabolandet.