Svenskenes superstjerne om milliardryktene: - Det er et sensitivt spørsmål

(Dagbladet): Nicklas Lidström la opp i 2012, som en av NHL og Sveriges største hockeystjerner gjennom alle tider.

Han avsluttet i Detroit etter over 1500 NHL-kamper, fire Stanley Cup-titler og både VM- og OL-gull med Sverige.

Nå bor han langt mer beskyttet i en villa på en enorm tomt i Västerås, han har tjent seg søkkrik på hockeyen. Noen mener han har raket inn en milliard. Men det liker han ikke prate om.

- Nei, fullt så mye tror jeg ikke det var ... Men det er litt vanskelig å snakke om penger, sier Lidström i et større intervju med Expressen.

- Jeg tror det er en litt svensk greie. Man skal ikke snakke om hva man tjener, eller hvem man stemmer på. Det er et sensitivt spørsmål i Sverige, rett og slett, sier han.

Penger betyr press

Nicklas Lidström fikk Norris Trophy som NHLs beste back sju ganger, så han har vel sånn sett gjort seg fortjent til hver krone han har tjent i det markedet han har beveget seg.

Nå er han deleier i firmaet Industrihus, som bygger eiendom, og Case, som driver med kapitalforvaltning.

Han har vært økonomisk uavhengig lenge nå, men husker godt følelsen første gang han satte navnet sitt på en virkelig lukrativ kontrakt.

- Det er klart, når man signerer på en kontrakt verdt 30 millioner dollar, da har du den følelsen der et sted. På et vis er det et press man kjenner på. Man har fått de pengene, da skal man også levere. Samtidig er det selvfølgelig også en frihetsfølelse, at man kjenner trygghet, sier Lidström til Expressen.

Unner seg ting

Han forteller samtidig at han føler seg som alle andre i hverdagen i Västerås, og familien har «tacofredag og lever Svensson-liv», som han uttrykker det.

Pengene kommer tydeligst til bruk ved at familien liker å reise, og å bo godt, forteller svensken.

- Jeg sløser ikke, men jeg unner meg ting jeg har lyst på. Men jeg syns ikke det er sløsing selv om jeg har nok av penger, sier Nicklas Lidström.

«Lidas», som han kalles, er en av fire svensker i Hockey hall of fame sammen med Börje Salming, Mats Sundin og Peter Forsberg.